خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة

يفترض أن يساهم نظام أندرويد أوتو Android Auto في جعل القيادة أسهل وأكثر أمانا، إلا أن خللا برمجيا جديدا يفعل العكس تماما، بعدما اشتكى عدد من المستخدمين خلال الأيام الماضية من اختفاء أيقونة الموقع أثناء استخدام خرائط جوجل، رغم استمرار عمل الملاحة بشكل طبيعي.

المستخدم “غير مرئي” على الخريطة

وبحسب تقارير متداولة على منصة ريديت، تواصل خرائط جوجل تتبع موقع السيارة بدقة داخل نظام أندرويد أوتو، حيث تتحرك الخريطة بشكل طبيعي، ويتم تحديث الاتجاهات والمنعطفات في الوقت الفعلي، كما تظل بيانات حركة المرور ظاهرة.

لكن المشكلة تكمن في اختفاء الأيقونة التي تظهر موقع السيارة أو السهم الذي يشير إلى اتجاهها، ما يؤدي إلى مشهد مربك قد يشتت السائق، خاصة عند إلقاء نظرة سريعة على الشاشة أثناء القيادة، ويجبره على التحديق لفترة أطول مما ينبغي.

هل التخصيص هو السبب؟

تتيح خرائط جوجل للمستخدمين تغيير شكل أو لون أيقونة السيارة بدلا من السهم الافتراضي باللون الأزرق، ويبدو أن الخلل يظهر بشكل أكبر لدى المستخدمين الذين فعلوا هذه الخيارات.



ومع ذلك، أفاد بعض المستخدمين بأن المشكلة تحدث حتى عند استخدام الأيقونة الافتراضية، ما يرجح أن الخلل لا يرتبط مباشرة بخيارات التخصيص، بل بطريقة تحديث واجهة خرائط جوجل داخل نظام Android Auto.

خرائط Google داخل نظام Android Auto

التبديل بين التطبيقات قد يسبب المشكلة

أشارت عدة تقارير إلى أن الأيقونة تختفي غالبا بعد انتقال خرائط جوجل مؤقتا إلى الخلفية، وهو ما يحدث عند فتح تطبيق موسيقى، أو استخدام نظام الترفيه الأصلي للسيارة، أو التبديل بين تطبيقات أندرويد أوتو المختلفة.

وعند العودة إلى خرائط جوجل، تستأنف الملاحة عملها، لكن من دون ظهور أيقونة السيارة، وذكر بعض المستخدمين أن إعادة تشغيل أندرويد أوتو أو فصل الهاتف وإعادة توصيله قد تحل المشكلة أحيانا، لكن ذلك لا يحدث بشكل دائم.

ارتباط محتمل بتحديث Android Auto 16.1

تشير التوقيتات إلى أن الخلل قد يكون مرتبطا بتحديث أندرويد أوتو للإصدار 16.1، الذي بدأ طرحه في أواخر الأسبوع الماضي، وحتى الآن، لم تؤكد جوجل وجود المشكلة رسميا، إلا أن تزامن ظهور البلاغات مع بدء التحديث يعزز هذا الاحتمال.

ونظرا لأن الخلل بسيط من حيث التعقيد لكنه واضح التأثير، فمن المرجح أن تتمكن جوجل من معالجته سريعا عبر تعديل من جهة الخوادم أو من خلال تحديث صغير للتطبيق.

سلسلة من الأعطال الأخيرة

ولا يعد هذا الخلل الوحيد الذي واجهه أندرويد أوتو مؤخرا، إذ أبلغ مستخدمون قبل أيام عن مشكلة أخرى تسببت في دخول Gemini Live في حلقة تكرار أثناء القيادة، ما أدى إلى تعطل التحكم الصوتي.

ومع استمرار جوجل في إعادة تشكيل أندرويد أوتو وتطويره تدريجيا، تبدو الأخطاء البرمجية أمرا لا مفر منه، لكن الأهم، بحسب المستخدمين، هو معالجة هذه الأعطال بسرعة، لا سيما تلك التي قد تجعل القيادة أكثر خطورة بدلا من أن تكون أكثر أمانا.