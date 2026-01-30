جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

كشفت وكالة رويترز أن جوجل وافقت على دفع 135 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تتهم الشركة بجمع بيانات مستخدمي هواتف أندرويد من الشبكات الخلوية دون الحصول على إذن واضح منهم منذ عام 2017.

أوضحت الدعوى أن نظام أندرويد كان يرسل بيانات اتصال عبر شبكات المحمول حتى عندما يغلق المستخدم تطبيقات جوجل أو يعطل مشاركة الموقع أو يقفل الهاتف، واستخدمت الشركة هذه البيانات في تحسين خدماتها واستهداف الإعلانات، بينما أنكرت جوجل ارتكاب أي مخالفة قانونية رغم موافقتها على التسوية.

تغييرات مرتقبة في إعدادات أندرويد

أوضحت المستندات القضائية أن جزءًا من التسوية يلزم جوجل بتعديل شاشات الإعداد الأولى في هواتف أندرويد الجديدة وشروط خدمة متجر Google Play لشرح طريقة استخدام البيانات بشكل أكثر وضوحًا للمستخدمين.

أكدت التقارير أن الشركة ستطلب منها الحصول على موافقة صريحة من المستخدم أثناء إعداد الهاتف لأول مرة قبل نقل هذا النوع من البيانات، إلى جانب إضافة زر أو إعداد واضح يمكن المستخدم من إيقاف عمليات نقل البيانات في الخلفية بطريقة أسهل من السابق.

تعويضات للمستخدمين المتأثرين

أشارت رويترز ومواقع تقنية متخصصة إلى أن هذه التسوية ما زالت تحتاج إلى موافقة نهائية من المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا قبل بدء صرف التعويضات لمستخدمي أندرويد المشمولين في الدعوى.

أكدت الوثائق أن المبلغ الإجمالي سيقسم بعد خصم أتعاب المحاماة والتكاليف الإدارية، مع وضع حد أقصى يقدر بنحو 100 دولار لكل مستخدم من أعضاء المجموعة المتضررة، لكن الرقم النهائي سيتوقف على عدد الطلبات المقبولة من المشاركين في الدعوى.