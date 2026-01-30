قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن
بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر
دراسة حديثة تثير الجدل .. ما العمر الحقيقي للهرم الأكبر؟ ليس كما نعتقد
برشلونة يمدد عقد نجمه حتى عام 2031
يمامة يغيب عن انتخابات رئاسة الوفد .. ويترك الحزب بدون كشف حساب لفترته
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت وكالة رويترز أن جوجل وافقت على دفع 135 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، تتهم الشركة بجمع بيانات مستخدمي هواتف أندرويد من الشبكات الخلوية دون الحصول على إذن واضح منهم منذ عام 2017. 

أوضحت الدعوى أن نظام أندرويد كان يرسل بيانات اتصال عبر شبكات المحمول حتى عندما يغلق المستخدم تطبيقات جوجل أو يعطل مشاركة الموقع أو يقفل الهاتف، واستخدمت الشركة هذه البيانات في تحسين خدماتها واستهداف الإعلانات، بينما أنكرت جوجل ارتكاب أي مخالفة قانونية رغم موافقتها على التسوية.

تغييرات مرتقبة في إعدادات أندرويد

أوضحت المستندات القضائية أن جزءًا من التسوية يلزم جوجل بتعديل شاشات الإعداد الأولى في هواتف أندرويد الجديدة وشروط خدمة متجر Google Play لشرح طريقة استخدام البيانات بشكل أكثر وضوحًا للمستخدمين.

 أكدت التقارير أن الشركة ستطلب منها الحصول على موافقة صريحة من المستخدم أثناء إعداد الهاتف لأول مرة قبل نقل هذا النوع من البيانات، إلى جانب إضافة زر أو إعداد واضح يمكن المستخدم من إيقاف عمليات نقل البيانات في الخلفية بطريقة أسهل من السابق.

تعويضات للمستخدمين المتأثرين

أشارت رويترز ومواقع تقنية متخصصة إلى أن هذه التسوية ما زالت تحتاج إلى موافقة نهائية من المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا قبل بدء صرف التعويضات لمستخدمي أندرويد المشمولين في الدعوى. 

أكدت الوثائق أن المبلغ الإجمالي سيقسم بعد خصم أتعاب المحاماة والتكاليف الإدارية، مع وضع حد أقصى يقدر بنحو 100 دولار لكل مستخدم من أعضاء المجموعة المتضررة، لكن الرقم النهائي سيتوقف على عدد الطلبات المقبولة من المشاركين في الدعوى.

جوجل دولار هواتف أندرويد بيانات هواتف أندرويد أندرويد الولايات المتحدة Google Play متجر Google Play Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

السيد البدوي

بعد فوزه بالرئاسة.. مصطفى بكري: السيد البدوي من أقطاب حزب الوفد ولعب دورا مهما

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

حسن عصفور

حسن عصفور: الشاباك تآمر على اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين

بالصور

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد