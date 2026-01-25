لحل مشكلة المكالمات الأكثر إزعاجا .. جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق الهاتف

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة خيار جديد في تطبيق Phone by Google يتيح للمستخدمين الحفاظ على الهاتف في الوضع العمودي أثناء المكالمات، استجابة لشكاوى تتعلق بالدوران التلقائي للشاشة.

ووفقا لموقع “phonearena”، واجه بعض مستخدمي تطبيق الهاتف من جوجل مشكلة مزعجة، فعند محاولة إنهاء المكالمة بينما يكون الهاتف في الوضع العمودي، كان يتحول قليلا إلى الوضع الأفقي، فتتغير مواقع أزرار التحكم على الشاشة، مما يصعب الضغط بدقة على زر إنهاء المكالمة.

ولإصلاح هذه المشكلة المزعجة، قدمت جوجل ميزة “Keep portrait mode on calls” في النسخة التجريبية 202 من التطبيق، ولكن لاحقا، أزيل الخيار مؤقتا في الإصدارات 203 و204، مما تسبب في بعض الالتباس بين المختبرين.

وأوضحت جوجل في ملاحظة دعم للمستخدمين على أندرويد الأسبوع الماضي: “بعد الاستماع لتعليقاتكم حول الدوران التلقائي للشاشة أثناء المكالمات، أصبح بإمكانكم الآن منع الشاشة من التحول إلى الوضع الأفقي أثناء المكالمات”.

طريقة تعطيل أو تعديل ميزة "الحفاظ على الوضع العمودي"

لتعديل الإعداد، افتح تطبيق الهاتف من جوجل Phone by Google واضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة بجانب شريط البحث أعلى التطبيق، ثم اذهب إلى:

- الإعدادات > خيارات العرض > إيقاف تشغيل Keep portrait mode

يشير دعم جوجل إلى أن الخيار مفعل افتراضيا عند وصوله للهواتف، مما يعني أن غالبية المستخدمين لن يحتاجوا لفعل أي شيء للحفاظ على الهاتف في الوضع العمودي أثناء المكالمات.

وتضيف جوجل أن هذه الميزة تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم، مع الحفاظ على تجربة المكالمات كما يرغبون، سواء لمن يريدون تثبيت الهاتف عموديا أو السماح بالدوران التلقائي.

