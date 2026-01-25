قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لحل مشكلة المكالمات الأكثر إزعاجا .. جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق الهاتف

تطبيق Phone by Google
تطبيق Phone by Google

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة خيار جديد في تطبيق Phone by Google يتيح للمستخدمين الحفاظ على الهاتف في الوضع العمودي أثناء المكالمات، استجابة لشكاوى تتعلق بالدوران التلقائي للشاشة.

ووفقا لموقع “phonearena”، واجه بعض مستخدمي تطبيق الهاتف من جوجل مشكلة مزعجة، فعند محاولة إنهاء المكالمة بينما يكون الهاتف في الوضع العمودي، كان يتحول قليلا إلى الوضع الأفقي، فتتغير مواقع أزرار التحكم على الشاشة، مما يصعب الضغط بدقة على زر إنهاء المكالمة.

ولإصلاح هذه المشكلة المزعجة، قدمت جوجل ميزة “Keep portrait mode on calls” في النسخة التجريبية 202 من التطبيق، ولكن لاحقا، أزيل الخيار مؤقتا في الإصدارات 203 و204، مما تسبب في بعض الالتباس بين المختبرين.

وأوضحت جوجل في ملاحظة دعم للمستخدمين على أندرويد الأسبوع الماضي: “بعد الاستماع لتعليقاتكم حول الدوران التلقائي للشاشة أثناء المكالمات، أصبح بإمكانكم الآن منع الشاشة من التحول إلى الوضع الأفقي أثناء المكالمات”.

طريقة تعطيل أو تعديل ميزة "الحفاظ على الوضع العمودي"

طريقة تعطيل أو تعديل ميزة "الحفاظ على الوضع العمودي"

لتعديل الإعداد، افتح تطبيق الهاتف من جوجل Phone by Google واضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة بجانب شريط البحث أعلى التطبيق، ثم اذهب إلى:
- الإعدادات > خيارات العرض > إيقاف تشغيل Keep portrait mode

يشير دعم جوجل إلى أن الخيار مفعل افتراضيا عند وصوله للهواتف، مما يعني أن غالبية المستخدمين لن يحتاجوا لفعل أي شيء للحفاظ على الهاتف في الوضع العمودي أثناء المكالمات.

وتضيف جوجل أن هذه الميزة تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم، مع الحفاظ على تجربة المكالمات كما يرغبون، سواء لمن يريدون تثبيت الهاتف عموديا أو السماح بالدوران التلقائي.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور "ميمز" باستخدام صورهم الشخصية، وذلك من خلال أداة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحمل اسم “Me Meme”.

أوضحت جوجل أن الميزة الجديدة تسمح بدمج قالب مخصص للميم مع صورة شخصية للمستخدم، لتوليد صورة ميم تلقائيا.

جوجل Phone by Google الدوران التلقائي للشاشة تطبيق الهاتف أندرويد

