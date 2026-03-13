إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة

طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم بسحب حق الولايات المتحدة الأمريكية في استضافة بطولة كأس العالم 2026، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة.

وأثار ترامب جدلًا واسعًا بعدما نشر تعليقًا عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار فيه إلى أن المنتخب الإيراني مرحب به في كأس العالم، لكنه اعتبر أن مشاركته قد لا تكون مناسبة بداعي القلق على سلامة اللاعبين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على المستويين الرياضي والدبلوماسي.

ورد الاتحاد الإيراني سريعًا ببيان رسمي أكد خلاله أن بطولة كأس العالم حدث دولي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولا يحق لأي دولة مضيفة اتخاذ قرارات تتعلق بمشاركة المنتخبات لأسباب سياسية أو أمنية. وشدد البيان على أن أي محاولة لاستبعاد منتخب إيران تتعارض مع مبادئ الرياضة وقواعد اللعب النظيف.

وأضاف الاتحاد الإيراني أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الدولة المضيفة إذا لم تكن قادرة على ضمان سلامة جميع المنتخبات المشاركة وتوفير بيئة آمنة للجميع، مؤكدًا أن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن التوترات السياسية.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية إيرانية أن السلطات في طهران طلبت الحصول على ضمانات أمنية رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن الدول المستضيفة للبطولة، قبل تأكيد مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكدت التقارير أن مشاركة المنتخب الإيراني، المعروف بلقب "تيم ملّي"، ستظل مرتبطة بتوفير تلك الضمانات الأمنية التي تضمن للاعبين وأعضاء البعثة خوض التدريبات والمباريات في أجواء آمنة وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم دون أي تهديدات محتملة.