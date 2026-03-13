قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبورت: ظهور باهت لحمزة عبد الكريم في فوز برشلونة على ديبورتيفو لاكورونيا بكأس إسبانيا للشباب

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

سلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على الظهور الثاني للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بقميص فريق برشلونة تحت 19 عامًا، وذلك خلال مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في نصف نهائي كأس إسبانيا للشباب.

وشارك عبد الكريم في التشكيل الأساسي لبرشلونة خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 60، فيما انتهت المواجهة بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2 بعد سيناريو مثير امتد إلى الوقت الإضافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم المصري، البالغ من العمر 18 عامًا، كان حاضرًا غائبًا خلال اللقاء، إذ جاءت تحركاته محدودة داخل منطقة الجزاء، كما لعب في معظم فترات المباراة وظهره للمرمى، معتمدًا بشكل أكبر على قوته البدنية.

وأضافت "سبورت" أن عبد الكريم لم يكن اللاعب الوحيد الذي عانى خلال اللقاء، حيث واجه فريق برشلونة صعوبة كبيرة أمام التنظيم الدفاعي لفريق ديبورتيفو لاكورونيا لفترات طويلة من المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن معاناة برشلونة بدأت تتضح بعد مرور أول 30 دقيقة، خاصة عقب خروج قائد الفريق بيدرو رودريجير بسبب إصابة عضلية، ليشارك بدلًا منه كيم جونينت.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق أليكس جونزاليس بعد تمريرة طويلة من حارس المرمى إيكر رودريجيز، حيث نجح المهاجم في مراوغة حارس ديبورتيفو وتسجيل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن ديبورتيفو لاكورونيا من إدراك التعادل عن طريق بابلو جارسيا، قبل أن يتحسن أداء برشلونة بشكل ملحوظ بعد خروج حمزة عبد الكريم ودخول البديل نوهو فوفانا، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة بدأها جيليم فيكتور.

ورغم ذلك، نجح ديبورتيفو في إدراك التعادل مجددًا عبر تسديدة قوية من تشافي كامبوس عجز الحارس إيكر رودريجيز عن التصدي لها، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وخلال الوقت الإضافي، واصل فوفانا تألقه ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 112، بعدما استغل عرضية متقنة من أدريان جيريرو وحولها برأسه داخل الشباك، ليمنح الفريق الكتالوني بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إسبانيا للشباب.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة في المباراة النهائية فريق ريال بيتيس، الذي تأهل بعد فوزه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2.

