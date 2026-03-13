عماد الدين حسين: مصر تواصل جهود الوساطة لوقف التصعيد وتدين استهداف دول الخليج

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة تعكس استمرار الجهود التي تبذلها القاهرة منذ بداية الأزمة من أجل احتواء التصعيد في المنطقة، موضحا أن الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية «زووم» بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في إطار التنسيق المستمر بين مصر والدول العربية لبحث سبل التهدئة ووقف القتال.

وأضاف حسين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، بل يمثل امتدادًا لجهود مصرية بدأت منذ اندلاع الحرب، حيث تحرص القاهرة على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك الدول العربية وإيران، في محاولة لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.



وأشار إلى أن الموقف المصري واضح وثابت، إذ تعلن القاهرة رفضها للحرب والتصعيد العسكري، وتسعى بشكل متواصل إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على أن مصر تدين بأشد العبارات أي اعتداءات تستهدف دول الخليج، معتبرة أن استقرار المنطقة يتطلب خفض التوتر والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية.



وأكد «حسين» أن القاهرة تمتلك خبرة طويلة في لعب دور الوسيط في أزمات المنطقة، ما يمنحها القدرة على التحرك حتى بشكل غير مباشر بين الأطراف المختلفة، بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة لاحتواء الأزمة وإعادة المسار الدبلوماسي.