عماد الدين حسين: الصحافة الورقية قد تواجه خطر الاندثار إذا لم تُحدّث أدواتها

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مستقبل الصحافة الورقية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن القاعدة الأساسية في صناعة الإعلام، وهي «الوسيلة متغيرة والمحتوى ثابت».

و أشار" حسين" في حواره لـ" صدى البلد" إلى أن الصحافة الورقية بالفعل تشهد تراجعًا ملحوظًا في معدلات التوزيع، مستشهدًا بإحصائية تعود إلى عام 1974، حين كان الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، إذ بلغ إجمالي توزيع الصحف المصرية آنذاك نحو 4.5 مليون نسخة يوميًا، في وقت كان عدد السكان فيه يقارب الـ 43 مليون نسمة.

وتابع قائلا :" اليوم ومع تجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة، فإن إجمالي التوزيع اليومي للصحف الورقية لا يتجاوز تقريبا نحو 200 إلى 250 ألف نسخة.



و أوضح وكيل إعلام النواب أن هذا التراجع لا يعني تراجع القراءة ذاتها، بل انتقالها إلى المنصات الرقمية، حيث تحقق مواقع إخبارية ملايين المشاهدات يوميًا، مؤكدا أن الرهان الحقيقي ليس على شكل الوسيلة، بل على جودة المحتوى وقدرته على جذب الجمهور.



و شدد “ حسين” على أن الصحافة الورقية قد تواجه خطر الاندثار إذا لم تُحدّث أدواتها وتطوّر محتواها بما يتناسب مع اهتمامات القارئ المعاصر، لكن في المقابل، فإن تقديم محتوى قوي وجاذب سيضمن الوصول إلى الجمهور، أيًا كانت الوسيلة المستخدمة.