10 سنوات على رحيل محمد حسنين هيكل.. مصطفى بكري: كان مدرسة الصحافة التي صنعت الوعي وبقى أثرها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حلت يوم الثلاثاء الماضي الذكرى العاشرة لرحيل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، الذي يعد مدرسة قائمة بذاتها وذاكرة وطن تحفظ أدق التفاصيل. ففي 17 فبراير 2016 غاب الجسد، لكن الأثر ظل حاضرًا في المشهدين الصحفي والسياسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه رحل هيكل بعد رحلة طويلة مع الكلمة، خاض خلالها معارك فكرية وسياسية، ولم يكن مجرد ناقل للخبر، بل مساهما في تشكيل الوعي العام وصياغة الرؤية تجاه الأحداث.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه اختلف معه البعض، واتفق معه كثيرون، لكنه بقي رقمًا صعبًا في معادلة الصحافة والسياسة، وصوتًا مؤثرًا تجاوز حدود المهنة إلى فضاء التأثير الفكري الواسع.