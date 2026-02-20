تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة

حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات صارمة لمن ينتهك أحكام المادة 114 من القانون، والتي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان صحة البيانات التجارية ومنع التضليل أو التزييف في المنتجات والخدمات.

وينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 114، وتشمل على سبيل المثال:

بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات

وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو وسائل عرض المنتجات على الجمهور.

الإدعاء زورا بامتلاك تسجيل العلامات أو استعمال علامة غير مسجلة.

الإشارة إلى جوائز أو دبلومات أو درجات فخرية لم تُكتسب.

استغلال مميزات المنتجات المشتركة دون توضيح مصدرها.

وضع مؤشرات جغرافية مضللة توحي بأن السلع نشأت في جهة مشهورة بخلاف المنشأ الحقيقي لها.

ويشدد القانون على أن حالة العود تستوجب عقوبة أشد، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، حماية للملكية الفكرية ولضمان التزام جميع المنتجين والتجار بالشفافية والدقة في عرض المنتجات للمستهلكين.

وأكد القانون على دور الجهات الرقابية في متابعة المخالفين، لضمان التزام السوق بالقواعد التجارية الصحيحة، وحماية المستهلك من التضليل والتزييف التجاري، وضمان حقوق أصحاب العلامات التجارية الفعلية.