الحبس والغرامة لمخالفي قانون حماية الملكية الفكرية

شدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على عقوبات رادعة ضد كل من يسيء استخدام العلامات التجارية أو يضلل الجمهور ببيانات غير صحيحة على المنتجات، محذرًا المخالفين من الحبس والغرامات المالية.

وينص القانون في المادة 114 على مجموعة من المخالفات التي تستوجب العقوبة، أبرزها: وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات أو المحال، استخدام علامات تجارية غير مسجلة، الترويج لجوائز أو شهادات لم تُمنح، واستغلال مؤشرات جغرافية بطريقة مضللة لتوهم الجمهور بأصل المنتج.

حماية حقوق المبدعين والمستثمرين

وتصل عقوبة المخالفين إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية بين ألفي جنيه و10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة عند تكرار المخالفة لتصل الحبس إلى شهر والغرامة بين أربعة آلاف وعشرين ألف جنيه.

ويهدف القانون إلى حماية حقوق المبدعين والمستثمرين، وضمان نزاهة المنافسة التجارية، ومنع الغش والتضليل الذي يضر بالمستهلكين ويشوّه صورة السوق المحلي.