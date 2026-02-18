قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
برلمان

الحبس والغرامة لمخالفي قانون حماية الملكية الفكرية

حسن رضوان

 

شدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على عقوبات رادعة ضد كل من يسيء استخدام العلامات التجارية أو يضلل الجمهور ببيانات غير صحيحة على المنتجات، محذرًا المخالفين من الحبس والغرامات المالية.

وينص القانون في المادة 114 على مجموعة من المخالفات التي تستوجب العقوبة، أبرزها: وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات أو المحال، استخدام علامات تجارية غير مسجلة، الترويج لجوائز أو شهادات لم تُمنح، واستغلال مؤشرات جغرافية بطريقة مضللة لتوهم الجمهور بأصل المنتج.

حماية حقوق المبدعين والمستثمرين

وتصل عقوبة المخالفين إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية بين ألفي جنيه و10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة عند تكرار المخالفة لتصل الحبس إلى شهر والغرامة بين أربعة آلاف وعشرين ألف جنيه.

ويهدف القانون إلى حماية حقوق المبدعين والمستثمرين، وضمان نزاهة المنافسة التجارية، ومنع الغش والتضليل الذي يضر بالمستهلكين ويشوّه صورة السوق المحلي.

حماية حقوق الملكية الفكرية عقوبات رادعة بيانات غير صحيحة

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

النائب العام

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محامية سمنود

ارشيفيه

تفحمت الجثتان.. مصرع شابين وإصابة ثلاثة آخرين إثر اشتعال موتوسيكلات بالدقهلية

المتهم

القبض على شخص إدعى تعدى ضابط شرطة عليه

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

