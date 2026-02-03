قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب تناقش حقوق الملكية الفكرية وأهميتها

ندوة "حقوق الملكية الفكرية وأهميتها"
ندوة "حقوق الملكية الفكرية وأهميتها"
أمل مجدى

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظّم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة التدريب، ندوة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية وأهميتها"، وذلك بجناح المجلس داخل المعرض.

أدارت الندوة الدكتور عالية عارف عضوة لجنة التدريب بالمجلس، وشارك فيها كل من المستشار محمد سويدان رئيس محكمة الاستئناف سابقاً والمستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، المستشارة سها أحمد السعدني وكيل عام أول نيابة إدارية وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة هيئة النيابة الإدارية .

تناولت الندوة التعريف بالملكية الفكرية وأنواعها وأهمية حماية أفكار المبدعين في مجالات النشر وكيفية تسجيل العلامة التجارية كما تم استعراض أهم أنشطة المجلس في مجال الملكية الفكرية.

أوضحت الدكتورة عالية عارف ان الملكية الفكرية هي الحقوق القانونية التي تحمي الأفكار والإبداعات الذهنية، بحيث تضمن لصاحب الفكرة حقه في استخدامها أو استغلالها ومنع الآخرين من تقليدها دون إذنه، وتشمل الملكية الفكرية المصنفات الأدبية والفنية مثل الكتب والأغاني والصور، وكذلك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصميمات، وتهدف هذه الحقوق إلى حماية الجهد الإبداعي وتشجيع الابتكار وضمان نسبة العمل إلى صاحبه الأصلي.

كما أكدت المستشارة سها أحمد أن الملكية الفكرية لها أهمية كبيرة للدولة من خلال دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وحماية الإنتاج المحلي، كما تضمن للمستهلك جودة المنتجات وأصالتها وتحميه من الغش والتقليد، كما أضافت أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية تقوم على أربعة أهداف رئيسية هي: الحوكمة الفعّالة لمنظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع، ونشر الوعي وبناء القدرات، وإنفاذ الحقوق ومكافحة التعديات، بما يحقق التوازن بين حقوق المبدعين ومصلحة المجتمع.

كما استعرض المستشار محمد سويدان الإطار الحكومي والمؤسسي للملكية الفكرية، وآليات تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية من خلال الموقع الرسمي للجهاز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفّر الحماية اللازمة للمشروعات ويكفل حق المالك في الفكرة والعلامة التجارية، الأمر الذي يسهم في ضمان استدامة المشروعات، كما أكد أن العلامة التجارية تُعبّر عن هوية المشروع وتمثل عنصرًا أساسيًا في تمييز المنتجات، وأن تسجيلها يحمي أصحاب المشروعات والمستهلكين على حد سواء من الغش التجاري والمنتجات المقلدة.

البترول وزير البترول وزارة البترول معرض القاهرة الدولى للكتاب معرض القاهرة للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

اعمال الحماية من السيول

مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء يتفقد منشآت الحماية من السيول استعدادًا للموسم الشتوي

جنوب سيناء

طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد