لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من أزمتها الزوجية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، مؤكدة أن دعم زملائها كان عاملًا حاسمًا في تجاوز أصعب لحظات حياتها.

وأوضحت لقاء الخميسي، خلال لقائها على قناة النهار، أن عددًا كبيرًا من أصدقائها وزملائها المقربين، من بينهم إيمان العاصي وداليا مصطفى، حرصوا على مساندتها نفسيًا والوقوف بجانبها، مشيرة إلى أن داليا مصطفى كان لها دور محوري في دعمها، حيث ذهبت إليها في منزلها ونصحتها قائلة: "أوعى تتنزلي عن حقك، ده جوزك وأبو عيالك، وحافظي عليه".

وأضافت لقاء الخميسي أن داليا مصطفى كانت صاحبة الدفعة الأولى لها في استعادة قوتها، وقدمت لها أفكارًا كثيرة ساعدتها على الصمود وعدم التفريط في أسرتها، مؤكدة أنها لم تترك زوجها وأن موقفها كان مؤثرًا وخطيرًا بمعناه الإيجابي.

وتابعت لقاء الخميسي أن أكثر ما آلمها في تلك الأزمة هو موقف شخص لا يعنيها، مؤكدة أن ما يهمها هو الرجل والأسرة، موضحة: "سامحت جوزي من قلبي لأن منصف يستاهل، لكن لسه منستش ولسه موجوعة".