مساجد أوقاف بني سويف تشهد إقبالًا كثيفًا في الليلة الثالثة من رمضان .. صور

في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك، شهدت مساجد مديرية أوقاف بني سويف إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين لأداء صلاة التراويح، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من المساء، وامتلأت المساجد والساحات المحيطة بها، في مشهدٍ إيماني يعكس مكانة الشهر الكريم في قلوب أبناء المحافظة.

وسادت أجواء من الخشوع والسكينة داخل بيوت الله، وسط تنظيمٍ متميزٍ وجهودٍ واضحةٍ من الأئمة والعاملين بالمساجد، الذين حرصوا على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في يُسرٍ وانتظام، بما يحقق راحة المصلين ويعزز روحانية الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور سعيد حامد مبروك وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف — استمرار المتابعة الميدانية للمساجد طوال شهر رمضان المبارك، مع تكثيف الجهود لتهيئة جوٍ من السكينة والطمأنينة، وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، وتحقيق أقصى درجات الانضباط، بما يليق بحرمة المساجد وقدسية الشهر الكريم.

وتتقدم مديرية أوقاف بني سويف بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على خدمة بيوت الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار