ضبط ألبان غير صالحة للاستهلاك بالفشن جنوب بني سويف

استكمالا لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن في ملفات النظافة ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بإحكام الرقابة على الأسواق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح جهودها في حماية المستهلك ومتابعة جودة السلع المعروضة.

وتم ضبط تروسيكل محمل بـ 2 برميل تحتوي على كمية من ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما يجري الكشف على أعطال المياه بقرية الجمهود التابعة لدلهانس، مع استمرار جهود النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفق الخطة الموضوعة.