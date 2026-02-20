التضامن تنقذ مهندسة الطاقة الذرية من الرصيف إلى دار الخير بالجيزة

قام فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع حالة المسنة ليلي إبراهيم حسن، المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية البالغة من العمر ٦٦ عاما.

وقال مصدر مسؤول إن فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تعامل مع حالة المهندسة وتقديم الدعم اللازم لها .

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد": نسق فريق التدخل السريع مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ونقلها الى دار الخير التابعة لجمعية العلاقات الإنسانية بالجيزة لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

وتحركت أمس مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة لبحث الحالة الإنسانية للمهندسة ليلى إبراهيم حسن، المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنشاص، وذلك عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثتها بعد تعرضها للطرد من مسكنها وإقامتها بالشارع بمنطقة فيصل، بكفر طهرمس.

وكان عدد من رواد موقع “فيسبوك” تداولوا رواية المهندسة، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي أكدت أنها تقيم بالمنطقة منذ نحو 8 سنوات، منها 7 سنوات و3 أشهر داخل شقتها، ونحو عام إلا أربعة أشهر بلا مأوى، بعد خلاف مع مالك العقار بشأن قيمة الإيجار انتهت بالاهانة وطردها واضطرت للإقامة فى الشارع .