صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
أخبار البلد

التضامن تنقذ مهندسة الطاقة الذرية من الرصيف إلى دار الخير بالجيزة

مهندسة الطاقة الذرية
مهندسة الطاقة الذرية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قام فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع حالة المسنة ليلي إبراهيم حسن، المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية البالغة من العمر ٦٦ عاما.

وقال مصدر مسؤول إن فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تعامل مع حالة المهندسة وتقديم الدعم اللازم لها .

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد": نسق فريق التدخل السريع مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ونقلها الى دار الخير التابعة لجمعية العلاقات الإنسانية بالجيزة لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

وتحركت أمس مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة لبحث الحالة الإنسانية للمهندسة ليلى إبراهيم حسن، المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنشاص، وذلك عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثتها بعد تعرضها للطرد من مسكنها وإقامتها بالشارع بمنطقة فيصل، بكفر طهرمس. 

وكان عدد من رواد موقع “فيسبوك” تداولوا رواية المهندسة، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي أكدت أنها تقيم بالمنطقة منذ نحو 8 سنوات، منها 7 سنوات و3 أشهر داخل شقتها، ونحو عام إلا أربعة أشهر بلا مأوى، بعد خلاف مع مالك العقار بشأن قيمة الإيجار انتهت بالاهانة وطردها واضطرت للإقامة فى الشارع .

فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن ليلي إبراهيم المهندسة السابقة بهيئة الطاقة الذرية دار الخير

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

جهود متنوعة

تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

محافظ المنيا يتفقد موائد الرحمن

محافظ المنيا: 7 آلاف وجبة يوميا بموائد الرحمن.. وتوزيع 6 آلاف شنطة طوال شهر رمضان

جانب من الحدث

حملات مكثفة لتنظيف وتطهير وتعقيم المساجد في الوادي الجديد

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

