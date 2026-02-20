قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق
حوادث

ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا

الغربية أحمد علي

تمكن ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم من ضبط 8 أشخاص متهمين في  واقعة إنهاء حياة مشجع أثناء  فعاليات دورة كرة القدم بقرية شبشير حصة بمركز طنطا.

تحرك أمني عاجل 

وكانت قرية شبشير الحصة بمركز طنطا اليوم شهدت  شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره علي يد شباب أخري جراء طعنات غادره بواسطة أداة حادة أثناء فعاليات أحدي الدورات الرمضانية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث وفاة الشاب علي يد آخرين بسبب مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ أثناء فعاليات الدورة الرمضانية بنطاق قرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا .

التحريات الأمنية 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأولية من المعاينة تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرب من ملعب القرية حال تدشين  مباراة ضمن فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل أحد المتواجدين في المكان.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

كما دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

كما تقرر إيقاف الدورة الرمضانية بالقرية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات وحرصًا على سلامة الجميع.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

