عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر
محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيس جامعة كفر الشيخ لتهنئته بتوليه مهام منصبه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذ الدكتور يحيى زكريا، رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للغربية، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المهندس حسام الدين عبدة محمد فرج نائب محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن علاقته بجامعة كفر الشيخ علاقة عمل ممتدة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت شريكًا فاعلًا في دعم خطط التنمية، سواء من خلال الدراسات العلمية أو المشاركة المجتمعية أو المبادرات التي استهدفت خدمة المواطن بشكل مباشر، وهو ما ترك أثرًا واضحًا على أرض الواقع. وأضاف أن تلك التجربة عززت قناعته بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو الطريق الأقصر لتحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن.

صناعة المستقبل 

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على أن محافظة الغربية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وأن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة لكل تعاون بنّاء يخدم أبناء الغربية ويعظم من فرص التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي 

ومن جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور يحيى زكريا محافظ الغربية بتوليه مهام منصبه، مشيدًا بما حققه من إنجازات خلال فترة عمله بمحافظة كفر الشيخ، ومؤكدًا اعتزاز الجامعة بفترة التعاون السابقة، واستعدادها الدائم لتبادل الخبرات وتقديم الدعم العلمي والفني بما يخدم جهود التنمية في مختلف محافظات الجمهورية، ويعزز مسيرة العمل الوطني المشترك

اخبار محافظة الغربية رئيس جامعة كفر الشيخ دعم التبادل بناء الإنسان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج.. عمرو سعد يخرج من السجن وبداية العقاب الحقيقي

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2 .. محمود عزت يحاول تهريب أموال الجماعة للخارج

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تتصدر تريند جوجل بعد حلقتها في حبر سري مع أسما إبراهيم

بالصور

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

