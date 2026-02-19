محافظ الغربية يستقبل رئيس جامعة كفر الشيخ لتهنئته بتوليه مهام منصبه

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذ الدكتور يحيى زكريا، رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للغربية، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المهندس حسام الدين عبدة محمد فرج نائب محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن علاقته بجامعة كفر الشيخ علاقة عمل ممتدة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت شريكًا فاعلًا في دعم خطط التنمية، سواء من خلال الدراسات العلمية أو المشاركة المجتمعية أو المبادرات التي استهدفت خدمة المواطن بشكل مباشر، وهو ما ترك أثرًا واضحًا على أرض الواقع. وأضاف أن تلك التجربة عززت قناعته بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو الطريق الأقصر لتحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن.

صناعة المستقبل

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على أن محافظة الغربية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وأن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة لكل تعاون بنّاء يخدم أبناء الغربية ويعظم من فرص التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي

ومن جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور يحيى زكريا محافظ الغربية بتوليه مهام منصبه، مشيدًا بما حققه من إنجازات خلال فترة عمله بمحافظة كفر الشيخ، ومؤكدًا اعتزاز الجامعة بفترة التعاون السابقة، واستعدادها الدائم لتبادل الخبرات وتقديم الدعم العلمي والفني بما يخدم جهود التنمية في مختلف محافظات الجمهورية، ويعزز مسيرة العمل الوطني المشترك