رد مبالغ جدية الحجز للعملاء بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الإسكان، عن أنه بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 24 / 2 / 2026 سيقوم بنك التعمير والإسكان باتخاذ إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية.

ووفقا لبيا صادر عن الوزارة سيتم رد المبالغ بالحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة بواسطتهم بالمنصة.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المسددة من قِبل العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن عدة مراحل.