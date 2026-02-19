حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ

توجه الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب المحافظ واللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، إلى موقع حادث اندلاع حريق وانهيار منزل بالشعراء

ذكر " المحافظ " أنه فور تلقى بلاغ اندلاع الحريق ، تم الدفع بسيارات الإطفاء والاسعاف ، وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عن وفاة شخص و إصابة ٥ آخرين ، وعقب تنفيذ أعمال التبريد حدث انهيار كامل للعقار .

وعلى هذا الصعيد، وجه " الدكتور حسام الدين فوزى " بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقارات المجاورة ، والاطمئنان من عدم تضررها من الحادث .