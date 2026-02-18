محافظ دمياط يفتتح معرض أهلا رمضان في كفر سعد

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزي، معرض " أهلاً رمضان " في مدينة كفر سعد، مساء اليوم الأربعاء، والمُقام بالتعاون بين حزب مستقبل وطن والنائب السيد الغيطاني عضو مجلس النواب، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

حضر افتتاح المعرض -الذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين- اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ، المعرض، الذي تضمن كل السلع الغذائية والأساسية والخضروات واللحوم والبقوليات والتمور، وحرص على التواصل مع العارضين.

واطمأن المحافظ على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم، موجها بتخفيض أسعار اللحوم إلى 300 جنيه بدلاً من 320 جنيها.

وأكد محافظ دمياط أن معارض أهلاً رمضان، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وثمن الدكتور حسام الدين فوزي، جهود الجهات المشاركة في تنظيم المعرض، وتوفير كل السلع التي يحتاجها المواطن في مكان واحد وبأسعار مناسبة.

وأكد دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود، موجها تعليماته لمديرية التموين بالمتابعة الدورية لمعارض أهلاً رمضان؛ للتأكد من ضخ السلع بشكل دوري وبأسعار مخفضة.