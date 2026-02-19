وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الاقليمى

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيدة "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، مساء الأربعاء ١٨ فبراير فى نيويورك، في إطار التشاور الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أهمية مواصلة البناء على التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها إلى أفاق آرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. كما أشار إلى أهمية عقد حدث اقتصادي رفيع المستوى يضم الشركات البريطانية الكبرى للمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات البريطانية لاسيما مع تحسن المناخ الاستثماري في مصر وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة.

وتبادل الوزيران التقديرات والرؤى إزاء عدد من الملفات القضايا الإقليمية وفى مقدمتها التطورات في إيران، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة، وأعرب عن دعم مصر الكامل لكافة المساعى التي تسهم فى دعم الحوار وتسوية كافة الشواغل عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة. وشدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو التوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية للملف النووي الإيراني تعالج شواغل كافة الأطراف، لاسيما وأن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

كما أطلع وزير الخارجية نظيرته البريطانية على المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد على ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مشيراً إلى دعم مصر لمجلس السلام، وجدد دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

كما شدد على ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما أكد كذلك على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع، أو أيه إجراءات تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، حيث ندد فى هذا السياق بالقرارات الاسرائلية الأخيرة فى الضفة الغربية واستمرار تنفيذ سياسات التوسع الاستطيانى.

وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، مؤكداً على أولوية إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق. كما أطلع المسئولة البريطانية على الجهود المصرية في إطار الرباعية الدولية.