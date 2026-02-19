وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بشأن غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيد سوجيونو وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، يوم الأربعاء ١٨ فبراير، وذلك على هامش زيارته لنيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين. كما أعرب عن التقدير لمشاركة إندونيسيا في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف.

كما أكد وزير الخارجية التطلع للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، التي تعتزم إندونيسيا استضافتها في ضوء توليها رئاسة المجموعة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الوزير عبد العاطى على أهمية أن يعكس التعاون التجاري والاستثماري المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، واعرب عن التطلع لعقد منتدى أعمال مشترك بمشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية وملموسة في مجالي التجارة والاستثمار. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار أهمية تبادل الخبرات في المجال الزراعي، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية التي تعيق نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإندونيسية، بما يعزز حركة التجارة البينية ويدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما جدد الوزير عبد العاطى الحرص على تعزيز العلاقات المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، آخذا فى الاعتبار توقيع مصر على اتفاقية الصداقة والتعاون مع التجمع في سبتمبر ٢٠١٦.

وعلى الصعيد الثقافي، أشاد الوزير عبد العاطى بمستوى التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، ولا سيما تنامي التعاون القائم مع الأزهر الشريف، بما يعكس عمق الروابط الحضارية والثقافية بين الشعبين الصديقين.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض وزير الخارجية مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيدا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.