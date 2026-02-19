قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بشأن غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيد سوجيونو وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، يوم الأربعاء ١٨ فبراير، وذلك على هامش زيارته لنيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين. كما أعرب عن التقدير لمشاركة إندونيسيا في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. 

كما أكد وزير الخارجية التطلع للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، التي تعتزم إندونيسيا استضافتها في ضوء توليها رئاسة المجموعة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الوزير عبد العاطى على أهمية أن يعكس التعاون التجاري والاستثماري المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، واعرب عن التطلع لعقد منتدى أعمال مشترك بمشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية وملموسة في مجالي التجارة والاستثمار. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار أهمية تبادل الخبرات في المجال الزراعي، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية التي تعيق نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإندونيسية، بما يعزز حركة التجارة البينية ويدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما جدد الوزير عبد العاطى الحرص على تعزيز العلاقات المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، آخذا فى الاعتبار توقيع مصر على اتفاقية الصداقة والتعاون مع التجمع في سبتمبر ٢٠١٦.

وعلى الصعيد الثقافي، أشاد الوزير عبد العاطى بمستوى التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، ولا سيما تنامي التعاون القائم مع الأزهر الشريف، بما يعكس عمق الروابط الحضارية والثقافية بين الشعبين الصديقين.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض وزير الخارجية  مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيدا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سوجيونو وزير وزير خارجية جمهورية إندونيسيا نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

ترشيحاتنا

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

معادن أرضية

معدن خفي يشعل الحرب بين القوى الاقتصادية الكبرى.. ما القصة؟

الإيجار القديم

بعد إعلان الموعد النهائي.. شروط الحصول على سكن بديل للإيجار القديم

بالصور

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد