قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
كريم عاطف

تدخل سوزوكي اكروس 2026 إلى السوق السعودي كخيار متقدم ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع تركيز واضح على التقنية الهجينة والأداء العملي.

السيارة سوزوكي اكروس 2026، تعتمد على نظام دفع هجين قابل للشحن (Plug-in Hybrid) يجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتلبية احتياجات العائلات والسائقين الباحثين عن الكفاءة دون التضحية بالقوة.

تعتمد اكروس على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يعمل بتناغم مع منظومة كهربائية، لتقديم قوة إجمالية تبلغ 234 حصانا، يتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع E-CVT، مع نظام دفع رباعي (4WD) يعزز الثبات والتحكم على مختلف أنواع الطرق، وتنعكس هذه المنظومة في أرقام أداء قوية، أبرزها تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 6 ثوان، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، ما يضع السيارة بين الخيارات النشطة في فئتها.

من حيث التصميم، تتبنى اكروس لغة عصرية بملامح رياضية واضحة، المصابيح الأمامية بتقنية الليزر تمنح حضور مميز وإضاءة عالية الكفاءة، بينما تأتي الإضاءة النهارية والخلفية بتقنية LED. وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، مع مرايا كهربائية متعددة الوظائف تشمل الطي والتدفئة، ما يضيف لمسة عملية وأناقة خارجية متوازنة. 

وتبلغ أبعاد السيارة اكروس، 4,635 مم طولا و1,855 مم عرضا، مع قاعدة عجلات 2,600 مم، بما يضمن رحابة مناسبة للاستخدام العائلي.

في المقصورة، تركز اكروس على الراحة والتقنيات الحديثة، توفر السيارة خمسة مقاعد بفرش يجمع بين الجلد والقماش، مع مقعد سائق كهربائي قابل للتدفئة، إضافة إلى مقود جلدي متعدد الوظائف ومدفأ، ويتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات بقياس 10.25 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيا ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، لضمان راحة جميع الركاب.

على صعيد السلامة، تزود اكروس بحزمة متكاملة تشمل وسائد هوائية متعددة وأنظمة مساعدة متقدمة، مثل ABS وEBD وتثبيت السرعة المتكيف، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد الحفاظ على المسار، إضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية.

رغم عدم إعلان السعر الرسمي في السعودية حتى الآن، تشير المواصفات إلى وضع السيارة ضمن الفئة المتقدمة تقنيا، ومن المتوقع الكشف عن الأسعار وتفاصيل الضمان مع بدء الطرح الرسمي من الوكيل المحلي.

سوزوكي اكروس 2026 السوق السعودي سوزوكي اكروس سوزوكي اكروس 2026 اكروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

ترشيحاتنا

مطرقة محكمة

العمال في مأمن.. عقوبات رادعة على المتقاعسين عن نقل المصابين والإبلاغ عن الحوادث

هشام حنوت

حنوت: المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي

الكلاب

حائزو الحيوانات الخطرة أمام التزامات صارمة وغرامات مالية ضخمة

بالصور

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد