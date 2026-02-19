بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

تدخل سوزوكي اكروس 2026 إلى السوق السعودي كخيار متقدم ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع تركيز واضح على التقنية الهجينة والأداء العملي.

السيارة سوزوكي اكروس 2026، تعتمد على نظام دفع هجين قابل للشحن (Plug-in Hybrid) يجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتلبية احتياجات العائلات والسائقين الباحثين عن الكفاءة دون التضحية بالقوة.

تعتمد اكروس على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يعمل بتناغم مع منظومة كهربائية، لتقديم قوة إجمالية تبلغ 234 حصانا، يتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع E-CVT، مع نظام دفع رباعي (4WD) يعزز الثبات والتحكم على مختلف أنواع الطرق، وتنعكس هذه المنظومة في أرقام أداء قوية، أبرزها تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 6 ثوان، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، ما يضع السيارة بين الخيارات النشطة في فئتها.

من حيث التصميم، تتبنى اكروس لغة عصرية بملامح رياضية واضحة، المصابيح الأمامية بتقنية الليزر تمنح حضور مميز وإضاءة عالية الكفاءة، بينما تأتي الإضاءة النهارية والخلفية بتقنية LED. وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، مع مرايا كهربائية متعددة الوظائف تشمل الطي والتدفئة، ما يضيف لمسة عملية وأناقة خارجية متوازنة.

وتبلغ أبعاد السيارة اكروس، 4,635 مم طولا و1,855 مم عرضا، مع قاعدة عجلات 2,600 مم، بما يضمن رحابة مناسبة للاستخدام العائلي.

في المقصورة، تركز اكروس على الراحة والتقنيات الحديثة، توفر السيارة خمسة مقاعد بفرش يجمع بين الجلد والقماش، مع مقعد سائق كهربائي قابل للتدفئة، إضافة إلى مقود جلدي متعدد الوظائف ومدفأ، ويتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات بقياس 10.25 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيا ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، لضمان راحة جميع الركاب.

على صعيد السلامة، تزود اكروس بحزمة متكاملة تشمل وسائد هوائية متعددة وأنظمة مساعدة متقدمة، مثل ABS وEBD وتثبيت السرعة المتكيف، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد الحفاظ على المسار، إضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية.

رغم عدم إعلان السعر الرسمي في السعودية حتى الآن، تشير المواصفات إلى وضع السيارة ضمن الفئة المتقدمة تقنيا، ومن المتوقع الكشف عن الأسعار وتفاصيل الضمان مع بدء الطرح الرسمي من الوكيل المحلي.