اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري المفقودة في مواجهة الجونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

وتقام مباراة الأهلي والجونة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ18 من المسابقة المحلية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه في جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الترتيب قبل المباراة

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق الموسم.

ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار من أجل تقليص الفارق مع فرق المقدمة، والاستمرار في الضغط على المنافسين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع اشتعال الصراع على المراكز الأولى.



الجونة يبحث عن نتيجة إيجابية أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة المباراة بطموحات واضحة في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، بينما تلقى 3 هزائم.

ويرغب الجونة في استغلال اللقاء لتحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق البطولة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وتأكيد قدرته على المنافسة أمام الكبار.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة



تذاع مباراة الأهلي أمام الجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورتس 1، ضمن تغطية القناة لمنافسات الدوري المصري الممتاز.



