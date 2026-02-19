قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري المفقودة في مواجهة الجونة

رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

وتقام مباراة الأهلي والجونة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ18 من المسابقة المحلية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه في جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الترتيب قبل المباراة

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق الموسم.

ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار من أجل تقليص الفارق مع فرق المقدمة، والاستمرار في الضغط على المنافسين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع اشتعال الصراع على المراكز الأولى.
 

الجونة يبحث عن نتيجة إيجابية أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة المباراة بطموحات واضحة في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، بينما تلقى 3 هزائم.

ويرغب الجونة في استغلال اللقاء لتحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق البطولة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وتأكيد قدرته على المنافسة أمام الكبار.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية
 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة
 

تذاع مباراة الأهلي أمام الجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورتس 1، ضمن تغطية القناة لمنافسات الدوري المصري الممتاز.


 

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

إبراهيم سعيد يهنئ متابعيه بشهر رمضان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

إصابات الأهلي تهدد نقاط مواجهة الجونة.. الجزار وتريزيجيه وزيزو الأبرز

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

