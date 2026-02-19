قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ

منار عبد العظيم

مع بدء شهر رمضان الكريم، يتساءل العديد من المواطنين  عن أسعار اللحوم  في الأسواق والمنافذ.

ونرصد من خلال صدي البلد قائمة بأسعار اللحوم المتداولة في المنافذ اليوم:

أسعار اللحوم المفرومة أو المكعبات: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار الضاني بالعظم: 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم الجاموسي: 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في محال الجزارة: 400 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

أسعار الكفتة البلدي: 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار المفروم البلدي: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار المفروم المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة: 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة المجمدة: 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار البتلو البلدي: 500 جنيهًا للكيلو.

أسعار البتلو المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتف الضاني المجمد: 270 جنيهًا للكيلو.

أسعار الضاني البرقي: 540 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدهن الجملي والبقري: 200 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحمة الرأس: 180 جنيهًا للكيلو.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كثفت استعداداتها لشهر رمضان عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة وخيام “أهلاً رمضان”، مشيرًا إلى أن التخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

وقال  الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المنافذ التابعة للوزارة توفر السكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، إضافة إلى ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية، بالتعاون مع موردين معتمدين.

وأكد أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة وتُطرح بجودة مماثلة للمعروض في الأسواق، ولكن بأسعار أقل نتيجة تقليل حلقات التداول وعدم وجود وسيط.

وأضاف أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمنع أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أن سعر اللحوم البلدية الحية في بعض المنافذ مثل الدقي وباب الشعرية والمريوطية يبلغ 280 جنيهًا للكيلو، فيما تُطرح اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيهًا.

