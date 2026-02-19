السجن المؤبد بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق لإعلانه فرض الأحكام العرفية

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق يون سيوك-يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية.، وفقا لوكالة الكورية (يونهاب).

وأفادت المحكمة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الرئيس السابق ارتكب أفعالا تهدف إلى تقويض النظام الدستوري.. كما أدانته بإساءة استخدام السلطة في القضية.

وأشارت الشبكة إلى أن الإدعاء العام في كوريا الجنوبية قد طالب في السابق بإصدار حكم بالإعدام بحق يون البالغ من العمر 65 عاما.

يشار إلى أن يون كان قد أعلن في 3 ديسمبر عام 2024 فرض الأحكام العرفية في البلاد في خطاب متلفز وأرسل قوات إلى البرلمان، إلا أنه تراجع عن قراره خلال ست ساعات.