بولندا تطالب جميع مواطنيها بمغادرة إيران فورا

طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك جميع مواطنيه مغادرة إيران فورا بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت لاحق من اليوم ، ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت المقبل، مع التأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص.

ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادرها القول : “أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب أن الجيش مستعد لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت”.



كما اشارت المصادر إلى أن توقيت العملية لم يُحدد بعد، وأنها إذا بدأت، فمن المرجح ألا تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع فقط.

ويُشار إلى أن ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنتقل إلى "المرحلة الثانية" من الإجراءات، والتي ستكون "قاسية جدًا" على طهران، في حال رفضت إيران التوصل إلى اتفاق.