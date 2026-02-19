قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله

محمود نوفل

علًق وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث على تقرير "أكسيوس" بشأن عملية عسكرية ضخمة ضد إيران قائلا : لن نكشف أبدا عما قد نفعله أو لا نفعله.


و نقل موقع The Daily Signal عن وزير الحرب الأمريكي هيجسيث القول : لدينا قدرات هائلة لا يتملكها أي طرف آخر في العالم.


وأضاف هيجسيث: الفارق الكبير بين هذه الإدارة وغيرها هو أننا نمكّن مقاتلينا ثم نطلق لهم العنان لإنجاز المهمة إذا اضطروا لذلك.


وختم هيجسيث: أملنا ألا نضطر أبدا إلى استخدام تلك القدرات، الرئيس مفاوض يسعى إلى إبرام صفقة وسيكون من الحكمة أن ترى إيران هذه الصفقة.

ومنذ قليل ، ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت المقبل، مع التأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص.

ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادرها القول : “أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب أن الجيش مستعد لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت”.


كما اشارت المصادر إلى أن توقيت العملية لم يُحدد بعد، وأنها إذا بدأت، فمن المرجح ألا تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع فقط.

ويُشار إلى أن ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنتقل إلى "المرحلة الثانية" من الإجراءات، والتي ستكون "قاسية جدًا" على طهران، في حال رفضت إيران التوصل إلى اتفاق.

إيران وزير الحرب الأمريكي عملية عسكرية ضخمة ضد إيران أمريكا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

أحمد سعد الدين

ناقد فني: السيناريو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل فني

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

