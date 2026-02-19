عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله

علًق وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث على تقرير "أكسيوس" بشأن عملية عسكرية ضخمة ضد إيران قائلا : لن نكشف أبدا عما قد نفعله أو لا نفعله.



و نقل موقع The Daily Signal عن وزير الحرب الأمريكي هيجسيث القول : لدينا قدرات هائلة لا يتملكها أي طرف آخر في العالم.



وأضاف هيجسيث: الفارق الكبير بين هذه الإدارة وغيرها هو أننا نمكّن مقاتلينا ثم نطلق لهم العنان لإنجاز المهمة إذا اضطروا لذلك.



وختم هيجسيث: أملنا ألا نضطر أبدا إلى استخدام تلك القدرات، الرئيس مفاوض يسعى إلى إبرام صفقة وسيكون من الحكمة أن ترى إيران هذه الصفقة.

ومنذ قليل ، ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت المقبل، مع التأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص.

ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادرها القول : “أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب أن الجيش مستعد لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت”.



كما اشارت المصادر إلى أن توقيت العملية لم يُحدد بعد، وأنها إذا بدأت، فمن المرجح ألا تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع فقط.

ويُشار إلى أن ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنتقل إلى "المرحلة الثانية" من الإجراءات، والتي ستكون "قاسية جدًا" على طهران، في حال رفضت إيران التوصل إلى اتفاق.