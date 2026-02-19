قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
أخبار العالم

الجيش الأمريكي ينهي استعداداته لضربات محتملة ضد إيران

حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت المقبل، مع التأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص.

ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادرها القول : “أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب أن الجيش مستعد لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت”.

كما اشارت المصادر إلى أن توقيت العملية لم يُحدد بعد، وأنها إذا بدأت، فمن المرجح ألا تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع فقط.

ويُشار إلى أن ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنتقل إلى "المرحلة الثانية" من الإجراءات، والتي ستكون "قاسية جدًا" على طهران، في حال رفضت إيران التوصل إلى اتفاق.

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

سوزوكي اكروس
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
