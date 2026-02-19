موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلى لخوض اولي مواجهاته في شهر رمضان الكريم بلقاء الجونة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

يواجه فريق الأهلي نظيره الجونة اليوم في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وخاض الاهلى 15 مباراة في الدوري وحصد 30 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة