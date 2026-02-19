قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل
الذهب قرب 5 آلاف دولار وسط توترات جيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
بريطانيا تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الخميس 19 فبراير 2026 | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
القسم الخارجي

شهدت كاليفورنيا واحدة من أكثر الحوادث الجليدية دموية منذ أكثر من 40 عاماً، حيث أودى انهيار جليدي بحياة ثمانية متزلجين، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين. وقع الحادث في منطقة كاسل بيك ضمن جبال سييرا نيفادا، فيما يُعد الأسوأ منذ حادث جبل رينييه عام 1981 الذي أودى بحياة 11 متسلقًا.

الحادث وقع صباح الثلاثاء، بعد عاصفة شتوية هائلة ضربت الساحل الغربي مسببة تساقط كثيف للثلوج وخطر حدوث انهيارات إضافية. وكانت المجموعة تضم 15 متزلجًا، بينهم أربعة مرشدين، خلال رحلة استكشافية لمدة ثلاثة أيام. وأوضح شانان مون، قائد شرطة مقاطعة نيفادا، أن المهمة تحولت من الإنقاذ إلى التعافي بعد العثور على ثمانية قتلى وستة ناجين، بينما استمر البحث عن المفقود الأخير.

تحديات فرق الإنقاذ وخطورة المنطقة

واجهت فرق الإنقاذ ظروفًا بالغة الخطورة بسبب التضاريس الجبلية الوعرة وارتفاع معدلات تساقط الثلوج التي تصل إلى حوالي 10 أمتار سنوياً، مع احتمال حدوث انهيارات جليدية إضافية أثناء عمليات البحث. وأكدت آشلي كوادروس، المتحدثة باسم مكتب الشرطة، أن المنطقة تتطلب خبرة عالية ومعدات متخصصة لضمان سلامة الفرق.

تعتبر قمة دونر من أكثر المناطق خطورة في نصف الكرة الغربي، تاريخها حافل بحوادث قاتلة مثل حادثة مجموعة دونر الشهيرة في شتاء 1846-1847، وحوادث حديثة منها وفاة سائق دراجة ثلجية إثر انهيار جليدي في يناير الماضي.

وأغلقت العديد من منتجعات التزلج في بحيرة تاهو جزئيًا أو كليًا بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما أشار مركز سييرا للانهيارات الثلجية إلى أن خطر الانهيارات لا يزال مرتفعًا. وأوضح الخبراء أن الإجراءات الوقائية مثل المتفجرات والحواجز لا تغطي المناطق النائية بشكل كامل.

دروس الحادثة وأهمية الاستعداد

تؤكد هذه الحادثة هشاشة النشاط البشري في المناطق المغطاة بالثلوج، حتى مع وجود مرشدين محترفين، وتبرز ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، متابعة توقعات الطقس، واستخدام معدات طوارئ متقدمة وخطط إنقاذ جاهزة لتقليل المخاطر.

ويشير الخبراء إلى أن التدريب على التعامل مع الانهيارات الجليدية والوعي المبكر يمكن أن ينقذ حياة المتزلجين والمغامرين، خصوصًا في مناطق ذات تراكم ثلجي كثيف مثل سييرا نيفادا وقمة دونر.

انهيار جليدي كاليفورنيا كارثة عاصفة متزلجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية تطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة..متابعة 575 ألف منتفع

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم

إطلاق قوافل طبية مجانية

حياة كريمة .. الصحة: إطلاق قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجاناً

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد