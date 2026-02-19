أوقات قياس السكر في رمضان.. ومتى تضطر للإفطار فورًا؟

في إطار منشوراتها الدورية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين خاصة في شهر رمضان المبارك ، نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الطبية الهامة .
وكشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشورها التوعوي ، أوقات قياس السكر في رمضان ، بما يعطي نتائج صحيحة والتي جاءت كالتالي :-
أوقات قياس السكر في رمضان
- وقت الفجر
- الصباح عند الاستيقاظ
- منتصف اليوم
- قبل الفطار بساعتين
- بعد أداء صلاة التراويح
- عند الشعور بالتعب
وشدد وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشورها علي ضرورة حرص مرضي السكري على قياس نسبة السكر .
وتابعت وزارة الصحة والسكان ، قائلة : إذا شعرت بالإرهاق الزائد خلال ساعات الصيام يرجى الإفطار فورًا واستشارة الطبيب ، موضحة إن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي