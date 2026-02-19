«30 مهنة في 30 يوم» .. قصور الثقافة تطلق فوازير «توت» الرمضانية للأطفال |تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إطلاق مسابقة بعنوان "فوازير توت" عبر موقع توت الإلكتروني المجاني المخصص لكتب ومجلات الأطفال، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

الفوازير بعنوان "30 مهنة في 30 يوم" تأليف الشاعر أحمد سامي خاطر، أداء صوتي د. رانيا سلامة، وإخراج د. دميان مرقص.

وتنطلق مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تطرح فزورة جديدة يوميا في تمام الساعة الرابعة مساء على مدار الشهر، لتحفيز مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، وتقديم تجربة تعليمية مشوقة.

ويتم اختيار فائز يومي يحصل على جائزة نقدية، بالإضافة إلى هدايا عينية متنوعة، مع نشر اسمه في لوحة الشرف الخاصة بالمنصة الإلكترونية.

ويُعد موقع توت الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة في يناير العام الماضي، جزءًا من جهود وزارة الثقافة لتعزيز القراءة ونشر الوعي الثقافي بين الأطفال في جميع المحافظات المصرية. حيث يوفر أكثر من 190 كتابًا مخصصًا للأطفال من مطبوعات الهيئة، منها كتب ومجلة قطر الندى، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

ويتم تحديثه بشكل دوري، بإضافة كتب جديدة تتنوع بين القصص التفاعلية والروايات المصورة والكتب المسموعة، التي يمكن تصفحها بسهولة عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بهدف تشجيع القرّاء الصغار على القراءة بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.