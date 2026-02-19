حركة فتح : مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ

أكد المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور ماهر النمورة، أن مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

وقال الدكتور النمورة - في مداخلة لقناة اكسترا نيوز الإخبارية - "مصر كان لها دور كبير في عملية السلام والتوصل إلى أتفاق لوقف إطلاق النار وأيضا لعبت مصر دورا محوريا دوليا من خلال إستضافة القمة العربية والقرارات التي صدرت عنها لذلك نثق تماما عندما تكون مصر موجودة فإن الصوت الفلسطيني يصل".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يأمل من مجلس السلام تقديم المساعدة لقطاع غزة والخروج من الأزمة والوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن داخل القطاع ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعما للحق الفلسطيني وتراجع الاحتلال عن جرائمه ومخططاته التي يسعى لتحقيقها في الضفة الغربية.

وتابع أننا ننتظر بأن يكون لهذا المجلس قرارات ملزمة للاحتلال الإسرائيلي بالانتقال إلى المرحلة الثانية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية وإدخال المواد لبدء عملية إعادة الإعمار داخل قطاع غزة ، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع الأول لمجلس السلام بقرارات من شأنها تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بعدم تطبيق القرارات التي صدرت مؤخرا وتتعلق بضم أراضي من الضفة الغربية والسيطرة على الضفة.