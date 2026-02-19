قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد يطمئن على مصابي حادث 30 يونيو ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة

محمد الغزاوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، زيارة إلى مستشفى 30 يونيو، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث 30 يونيو، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور أحمد حسن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تفقد المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال الاستماع إلى شرح تفصيلي من الأطباء القائمين على علاجهم بشأن طبيعة الإصابات والإجراءات الطبية المتبعة، مؤكدًا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء.

ووجه محافظ بورسعيد برفع درجة الاستعداد داخل المستشفى وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، مع توفير أي احتياجات عاجلة أو تدخلات طبية مطلوبة، مشددًا على المتابعة المستمرة للحالات والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية لضمان أفضل مستوى من الخدمة الصحية.

كما أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا الله أن يمن عليهم بالسلامة والعودة إلى ذويهم في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين جراء الحادث، مؤكدًا أن المحافظة تقف بجانبهم وتقدم لهم كل سبل الدعم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

