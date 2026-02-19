محافظ بورسعيد يشدد على رفع مستوى النظافة العامة بطول الكورنيش

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد مسؤول شركة النظافة برفع مستوى النظافة العامة بطول طرق كورنيش بورسعيد خلال جولة تفقدية اليوم والعمل على تحسين الشكل العام والارتقاء بمستوى النظافة بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، والمهندسة رشا شريف مدير مركز شبكة معلومات المرافق، وإدارة الحوكمة بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر مع الاهتمام لضمان ظهور الكورنيش بالشكل اللائق أمام المواطنين والزائرين.