الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
محافظات

محافظ بورسعيد: تواجد الأجهزة التنفيذية بالشارع والتعامل الفوري مع المخالفات

محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية و يتفقد منطقة القابوطي بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية و يتفقد منطقة القابوطي بحي الضواحي
محمد الغزاوى

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية، حيث تفقد منطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الاتجاهات

ورافق محافظ بورسعيد خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات المختصة

محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية و يتفقد منطقة القابوطي بحي الضواحي

وتفقد محافظ بورسعيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، واطلع على أعمال النظافة والإنارة ورفع المخلفات، كما تابع حالة الطرق والأرصفة، وجودة منظومة الصرف الصحي،  موجهًا برفع كفاءة منظومة النظافة بشكل فوري، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها ميدانيًا

وأكد محافظ بورسعيد أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع

مشددًا على ضرورة تواجد الأجهزة التنفيذية بالشارع والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تقصير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري بكافة أحياء المحافظة، 

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد تقرير شامل حول احتياجات منطقة القابوطي، ووضع خطة زمنية محددة لرفع كفاءة الخدمات بها، بما يحقق الاستجابة السريعة لمطالب الأهالي ويعزز جهود التنمية داخل حي الضواحي

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد القابوطى

