محافظ بورسعيد: تواجد الأجهزة التنفيذية بالشارع والتعامل الفوري مع المخالفات

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية، حيث تفقد منطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الاتجاهات

ورافق محافظ بورسعيد خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات المختصة

محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية و يتفقد منطقة القابوطي بحي الضواحي

وتفقد محافظ بورسعيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، واطلع على أعمال النظافة والإنارة ورفع المخلفات، كما تابع حالة الطرق والأرصفة، وجودة منظومة الصرف الصحي، موجهًا برفع كفاءة منظومة النظافة بشكل فوري، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها ميدانيًا

وأكد محافظ بورسعيد أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع

مشددًا على ضرورة تواجد الأجهزة التنفيذية بالشارع والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تقصير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري بكافة أحياء المحافظة،

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد تقرير شامل حول احتياجات منطقة القابوطي، ووضع خطة زمنية محددة لرفع كفاءة الخدمات بها، بما يحقق الاستجابة السريعة لمطالب الأهالي ويعزز جهود التنمية داخل حي الضواحي