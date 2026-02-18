محافظ بورسعيد: خدمة المواطن البسيط والارتقاء بجودة الحياة على رأس الأولويات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية وإدارة المشروعات بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لبورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الاستثمار في الموارد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

وقال محافظ بورسعيد، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشروعات تمثلان ركيزة أساسية في متابعة تنفيذ الخطط التنموية وضمان تحقيق مستهدفات التنمية وفق الجداول الزمنية المحددة

واستعرضت مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، خلال اللقاء، عرضًا تفصيليًا حول المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، فضلًا عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ووضع خطة موسعة لتطوير وتنمية المشروعات على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات، مؤكدًا أن خدمة المواطن البسيط والارتقاء بجودة الحياة داخل بورسعيد تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة القادمة

كما أكد محافظ بورسعيد أهمية تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، لضمان إزالة أي معوقات وتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن

وفي سياق متصل، التقى المحافظ بالعاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة المالية وإدارة التخطيط العمراني، حيث تم استعراض الهيكل التنظيمي للإدارات المذكورة والمشروعات التي تشرف عليها، في إطار الحرص على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات داخل الديوان العام

واختتم محافظ بورسعيد اللقاء بتأكيده على حرصه الدائم على التواصل المباشر مع جميع العاملين بديوان عام المحافظة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد