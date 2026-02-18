تأجيل استئناف متهم على حكم السجن المؤبد في تجارة مخدر الآيس بالقاهرة

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من متهم في قضية الاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة مخدر "الآيس"، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد من محكمة جنايات أول درجة.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 22 فبراير الجاري، لاستكمال نظر القضية والاطلاع على أوراقها وسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالاتجار في مخدر "الآيس"، في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتشديد العقوبات على مرتكبيها.