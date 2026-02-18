تعاون بين القومي للمرأة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي عبر "لعبة الادخار"

نظم المجلس القومي للمرأة تدريب لعبة الادخار (Savings Game)، في إطار سعيه المستمر لرفع الوعي المالي لدى الأفراد، وهو أحد البرامج التعليمية التفاعلية التي صممتها جمعية بنوك الادخار الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تعزيز الفهم العملي لإدارة المال وتشجيع ثقافة الادخار داخل الأسرة أو في المشروعات الصغيرة.

ويعد التدريب نموذج محاكاة لأسرة تعمل على تحديد أهدافها المالية وتسعى إلى تحقيقها، بينما تتعرض في المقابل لعدد من المواقف والتحديات والطوارئ المالية التي تتطلب التعامل معها بشكل سليم. وخلال فترة التدريب، التي تستغرق يومين، يتم تدريب المشاركات على كيفية مواجهة هذه المواقف وإدارتها بصورة لا تؤثر على الأهداف المالية الموضوعة.

والجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري – قطاع الشمول المالي، حيث تم تدريب وتأهيل مجموعة من مدربي المجلس على البرنامج التدريبي تمهيدًا لتنفيذه ونقله إلى المستفيدات خلال الفترة الحالية.