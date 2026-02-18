قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع أسعار اللحوم في رمضان، تبحث كثير من الأسر عن بدائل غذائية أرخص توفر نفس القيمة الغذائية وتُشبع أفراد العائلة دون ثقله على الميزانية. الخبر الجيد أن هناك العديد من البروتينات والأطعمة الصحية ذات التكلفة الأقل، ويمكن تحويلها إلى أطباق رمضانية لذيذة ومتنوعة تنافس اللحوم على المائدة.

في هذا المقال تستعرضين بدائل رائعة للحوم، مع أفكار لتحضيرها في وصفات شهية تناسب الصيام والإفطار.

1. البيض بروتين سهل ورخيص

البيض من أفضل مصادر البروتين منخفض التكلفة، ويسمح لك بإعداد أطباق متنوعة مثل:

  • بيض مسلوق مع التوابل
  • أومليت الخضار
  • شاكشوكة بالبيض
  • بيض باللبن

يمكن تقديمه في السحور أو الإفطار كطبق جانبي غني بالبروتين والطاقة.

ميزة: البيض يحتوي على بروتينات عالية الجودة ويساعد في الشعور بالشبع.

2. البقوليات أرخص بديل للحوم

البقوليات مثل العدس والفول والحمص غنية بالبروتين النباتي والألياف، وتُعد من أشهر بدائل اللحوم في العالم.

أفكار أطباق:

  • شوربة العدس مغذية وسهلة الهضم
  • طعمية فول مدمس على السحور مع خبز بلدي
  • سلطة الحمص بالطحينة

كفتة العدس

ميزة: البقوليات تساعد على تنظيم السكر في الدم وتمنحك طاقة ثابتة.

3. الدجاج  أرخص من اللحوم الحمراء

إذا كنتِ تحبين طعم اللحوم، الدجاج خيار ممتاز وأقل سعرًا. جربي:

  • دجاج مشوي بالتتبيلة العربية
  • طاجن الدجاج بالخضار
  • أوراك دجاج بالفرن
  • شوربة الدجاج مع الشعيرية

ميزة: لحم الدجاج غني بالبروتين وطيب المذاق في أطباق كثيرة.

4. الأسماك بروتين مفيد بأقل تكلفة

الأسماك خيار صحي يحتوي على أوميغا-3 المفيدة للقلب. من الأفضل اختيار الأنواع المحلية الأقل سعرًا.

أفكار:

  • سمك في الفرن بليمون وزيت زيتون
  • سمك مقلي خفيف
  • طاجن سمك بالخضار

ميزة: الأسماك تمد الجسم بأحماض دهنية مفيدة وتوازن بين البروتين والدهون الصحية.

5. التوفو والفول السوداني بدائل نباتية ممتازة

إذا كنتِ تبحثين عن بدائل نباتية للحوم في رمضان:

خيارات نباتية:

  • التوفو المقلي أو المتبل
  • الفول السوداني المقلّي غير مملّح
  • سلطة البروتين النباتي مع المكسرات

ميزة: بديل ممتاز للنباتيين، ويمنح طاقة وطعمًا مقبولًا عند دمجه مع الخضار والتوابل.

6. الخضار الغنية بالبروتين

بعض الخضروات تحتوي على كمية جيدة من البروتين وتُعد إضافة ممتازة للوجبة:

  • البازلاء
  • السبانخ
  • القرنبيط
  • الفاصوليا الخضراء

يمكنك إضافتها كطبق جانبي أو مزجها مع البقوليات لوجبات متكاملة.

7. أطباق مختلطة متكاملة

بدلًا من الاعتماد على طبق لحوم مكلف، حضري أطباق مختلطة تجمع بروتينات متعددة:

  • كاري عدس مع خضار
  • برغل بالحمص
  • رز بالبازلاء والفول
  • طاجن الخضار مع الدجاج

هذه الأطباق متوازنة، مشبعة، وتكلفتها أقل بكثير من أطباق اللحوم الثقيلة.

نصائح لتوفير أكثر

  •  اشترِ البقوليات بكميات أكبر واحتفظي بها في علب محك
  • حضّري أطباقك مسبقًا قبل رمضان لتوفير الوقت والمال
  •  استغلي التخفيضات الرمضانية في السوبرماركت
  •  اخلطي البروتينات النباتية مع الحيوانية لتخفيف تكلفة الوجبة
