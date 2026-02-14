بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي

مع اقتراب شهر رمضان يبحث الكثيرون على أسعار اللحوم بالأسواق ، وذلك لتخزينها وشراؤها استعدادا للشهر الكريم .



أسعار اللحوم اليوم

- سعر كيلو اللحم البلدي، يتراوح ما بين 330 و460 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجملي، يتراوح ما بين 350 و370 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي، يتراوح ما بين 350 و400 جنيه.

- سعر كيلو عِرق الفلتو، وصل نحو 420 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز، وصل نحو 398 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو، وصل نحو 413 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن، وصل نحو 424 جنيهًا.

- سعر كيلو كفتة حاتي، وصل نحو 320 جنيهًا.

- سعر كيلو حواوشي جاهز، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو طرب محشي، وصل نحو 390 جنيهًا.

- سعر كيلو برجر، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو كفتة أرز، وصل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو سجق بلدي، وصل نحو 320 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم وش فخدة، سجل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو اللحم البقري، سجل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة، سجل نحو 295 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البوفتيك والاستيك، سجل نحو 325 جنيهًا.



- وتطرح وزارة الزراعة أسعار اللحوم البلدى بتخفيضات تصل لـ 40% ، حيث يتراوح سعر الكيلو من 280 لـ 300 جنيها .

أسعار اللحوم الحية



ومن جانبه ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا في بداية العام الجديد، والمؤشرات الأولية تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، موضحًا أن سعر كيلو اللحم الجاموس القائم يسجل بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه.



وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات تليفزيونية، أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون بـ 350 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مربح للجزار والتاجر.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بعدم شراء اللحمة التي تباع بـ 500 جنيه، معلقًا :" والله الجزار اللي يلاقي حد بيشتري منه بـ 500 جنيه و450 جنيه يبيع لآن المشكلة عند المواطن".



وأشار إلى أن كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه، لكن على المواطن أن يسأل عن الأسعار قبل أن يشتري بسعر أعلى من الطبيعي والعادل، حتى يقوم الجزار بالبيع بالسعر الطبيعي.