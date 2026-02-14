قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحسن الأجواء بتقدم ساعات اليوم والأتربة تتراجع
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي

شيماء مجدي

مع اقتراب شهر رمضان يبحث الكثيرون على أسعار اللحوم بالأسواق ، وذلك لتخزينها وشراؤها استعدادا للشهر الكريم .


أسعار اللحوم اليوم

- سعر كيلو اللحم البلدي، يتراوح ما بين 330 و460 جنيهًا.

اكثر اللحوم صحيًا

- سعر كيلو اللحم الجملي، يتراوح ما بين 350 و370 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي، يتراوح ما بين 350 و400 جنيه.

- سعر كيلو عِرق الفلتو، وصل نحو 420 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز، وصل نحو 398 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو، وصل نحو 413 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن، وصل نحو 424 جنيهًا.

- سعر كيلو كفتة حاتي، وصل نحو 320 جنيهًا.

- سعر كيلو حواوشي جاهز، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو طرب محشي، وصل نحو 390 جنيهًا.

- سعر كيلو برجر، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو كفتة أرز، وصل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو سجق بلدي، وصل نحو 320 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم وش فخدة، سجل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو اللحم البقري، سجل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة، سجل نحو 295 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البوفتيك والاستيك، سجل نحو 325 جنيهًا.

- وتطرح وزارة الزراعة أسعار اللحوم البلدى بتخفيضات تصل لـ 40% ، حيث يتراوح سعر الكيلو من 280 لـ 300 جنيها .

أسعار اللحوم الحية


ومن جانبه ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا في بداية العام الجديد، والمؤشرات الأولية تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، موضحًا أن سعر كيلو اللحم الجاموس القائم يسجل  بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه.

وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات على أسواق اللحوم


وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات تليفزيونية، أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون بـ 350 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مربح للجزار والتاجر.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بعدم شراء اللحمة التي تباع بـ 500 جنيه، معلقًا :" والله الجزار اللي يلاقي حد بيشتري منه بـ 500 جنيه و450 جنيه يبيع لآن المشكلة عند المواطن".


وأشار إلى أن كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه، لكن على المواطن أن يسأل عن الأسعار قبل أن يشتري بسعر أعلى من الطبيعي والعادل، حتى يقوم الجزار بالبيع بالسعر الطبيعي.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بشعار لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

إمساكية شهر رمضان 2026

إمساكية شهر رمضان 2026 في مصر.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

استقرار أسعار الحديد

الطن بكام النهارده؟.. استقرار أسعار الحديد وتباين في الأسمنت اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

