ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
فن وثقافة

بسنت شوقي : بشتغل علشان ولا أبويا ولا جوزي يصرف عليا

بسنت شوقي
بسنت شوقي
سعيد فراج

كشفت الفنانة بسنت شوقي عن حرصها الشديد على الاستقرار المادي بالنسبة للمرأة، وهو ما يدفعها للعمل. 

وقالت بسنت شوقي، في تصريحات إعلامية: بشتغل علشان ولا أبويا ولا جوزي يصرف عليا، ولا حد يقولي تلبسي وماتلبسيش إيه، واللي أنا فيه ده تروما وده مش حلو، الحرية المالية بتأثر بطريقة سلبية لأنها بتزود عندي الطاقة الذكورية، ومش بتكلم على محمد فراج، ولكن أي راجل بيدخل علاقة بيبقى عايز أمه أو أي حد يشيل المسؤولية عنه.

بسنت شوقي تشوق جمهورها بمسلسل الكينج 

وقد شوقت الفنانة بسنت شوقي  جمهورها لـ شخصيتها الجديدة في مسلسل الكينج الذي يعرض في رمضان ٢٠٢٦

ونشرت بسنت شوقي صورتها في البوستر المسلسل وعلقت : “مريم الصياد في مسلسل الكينج على ام بى سى مصر و ام بى سى مصر وشاهد ”.

طرح الفنان محمد عادل ، إمام البوسترات الفردية لأبطال مسلسله “الكينج” ، والذى من المقرر مشاركته فى موسم رمضان ٢٠٢٦.

ونشر محمد إمام بوسترات المسلسل عبر حسابه بموقع انستجرام ، وكتب معلقا: “انا معايا اجمد فريق عمل فى مسلسلات رمضان .. اتشرفت بالشغل معاكم كلكم ومستمتع بكل لحظة معاكم .. انشاءالله هنكسر الدنيا السنة دى سوا .. استنوا مسلسل الكينج على القنوات الاعلى مشاهدة mbc مصر وشاهد اجمد منصة فى الوطن العربي”.

أبطال مسلسل الكينج

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

بشنت شوقي أعمال بسنت شوقي الفنانة بسنت شوقي أفلام بسنت شوقي محمد فراج

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

