موضة العصر .. نجوم احتفلوا بزواجهم مرتين آخرهم أروى جودة

أصبحت موضة العصر بالوسط الفني أن يحتفل النجوم بزواجها مرتين أو اكثر وهو ما يخلق حالة من الجدل الواسع، وهو ما قامت به الفنانة أروى جودة التى احتفلت بزفافها مرة أخرى بعد احتفالها الاول فى القاهرة وقامت أروى بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات لحفلفها الذى أقيم بالأمس وشهد أجواء من الفرحة والسعادة، أروى لم تكن الأولى فى هذا الموضة بل سبقها عدد من النجوم والبلوجر المشهورين وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أروى جودة

احتفلت الفنانة أروى جودة بالأمس بحفل زفافها للمرة الثانية وظهرت أروى في الفيديو وهي ترقص مع زوجها وسط أجواء رومانسية وكتبت: "عاوزة أرقص معك للأبد"، وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وقد كانت احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

عمرو يوسف وكندة علوش

وبدأت موضة الاحتفال بالزفاف على أجزاء بفرح الفنان عمرو يوسف، والفنانة كندة علوش، بعمل أول فرح لهم بأحد فنادق القاهرة، ثم احتفلوا بزفافهم بأحد فنادق أسوان بعد ساعات من الفرح الأول.

محمد فراج وبسنت شوقي

احتفل محمد فراج وبسنت شوقي بزفافهم بأكثر من فرح وذلك بعد احتفالهم بفرح كبير في كتب كتابهم، وذلك في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، وفاجئوا الجمهور بحفل زفاف أخر ضخم أقيم فى الغردقة.

دينا داش

أيضا البلوجر دينا داش وشقيقة الفنان أحمد داش، احتفلت للمرة الأولى في كتب كتابها وارتدت أكثر من فستان زفاف، ثم احتفلت للمرة الثانية بعد أيام من كتب الكتاب، وارتدت أيضا أكثر من فستان زفاف.

وتصدر فرح دينا داش التريند، لأنها كانت توثق كل لحظة في الفرح وفى شهر العسل بصور وفيديوهات عبرمواقع التواصل الاجتماعى.

على عزلان وفرح شعبان

كما قام البلوجر على غزلان الذى احتفل بزفافه على ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، وكان أول فرح عقب كتب الكتاب في نوفمبر 2021، ثم الفرح الثانى في ديسمبر2021، ثم احتفلوا للمرة الثالثة فى جزر المالديف بعد ساعات من فرحهم في القاهرة.