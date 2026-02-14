قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موضة العصر .. نجوم احتفلوا بزواجهم مرتين آخرهم أروى جودة

اروى جودة
اروى جودة
أحمد إبراهيم

أصبحت موضة العصر بالوسط الفني أن يحتفل النجوم بزواجها مرتين أو اكثر وهو ما يخلق حالة من الجدل الواسع، وهو ما قامت به الفنانة أروى جودة التى احتفلت بزفافها مرة أخرى بعد احتفالها الاول فى القاهرة وقامت أروى بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات لحفلفها الذى أقيم بالأمس وشهد أجواء من الفرحة والسعادة، أروى لم تكن الأولى فى هذا الموضة بل سبقها عدد من النجوم والبلوجر المشهورين وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

أروى جودة 

احتفلت الفنانة أروى جودة بالأمس بحفل زفافها للمرة الثانية وظهرت أروى في الفيديو وهي ترقص مع زوجها وسط أجواء رومانسية وكتبت: "عاوزة أرقص معك للأبد"، وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وقد كانت احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة. 

عمرو يوسف وكندة علوش 

وبدأت موضة الاحتفال بالزفاف على أجزاء بفرح الفنان عمرو يوسف، والفنانة كندة علوش، بعمل أول فرح لهم بأحد فنادق القاهرة، ثم احتفلوا بزفافهم بأحد فنادق أسوان بعد ساعات من الفرح الأول.

محمد فراج وبسنت شوقي 

احتفل محمد فراج وبسنت شوقي بزفافهم بأكثر من فرح وذلك بعد احتفالهم بفرح كبير في كتب كتابهم، وذلك في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، وفاجئوا الجمهور بحفل زفاف أخر ضخم أقيم فى الغردقة.

دينا داش 

أيضا البلوجر دينا داش وشقيقة الفنان أحمد داش، احتفلت للمرة الأولى في كتب كتابها وارتدت أكثر من فستان زفاف، ثم احتفلت للمرة الثانية بعد أيام من كتب الكتاب، وارتدت أيضا أكثر من فستان زفاف.

وتصدر فرح دينا داش التريند، لأنها كانت توثق كل لحظة في الفرح وفى شهر العسل بصور وفيديوهات عبرمواقع التواصل الاجتماعى.

على عزلان وفرح شعبان 

كما قام البلوجر على غزلان الذى احتفل بزفافه على ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، وكان أول فرح عقب كتب الكتاب في نوفمبر 2021، ثم الفرح الثانى في ديسمبر2021، ثم احتفلوا للمرة الثالثة فى جزر المالديف بعد ساعات من فرحهم في القاهرة.

أروى جودة عمرو يوسف عمرو يوسف وكندة علوش علي عزلان محمد فراج محمد فراج وبسنت شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد