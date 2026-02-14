علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي.. اليوم

يحيى اليوم الفنان علي الحجار حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

واحتفل علي الحجار بعيد زواجه الثالث والعشرين منذ أيام، حيث شارك متابعيه مجموعة من الصور التى جمعته بزوجته خلال عشاء فى أجواء رومانسية برفقة عدد من الأصدقاء.

ونشر الحجار عبر حسابه بموقع "فيسبوك"؛ وعلق على الصور قائلاً: «احتفلنا النهارده بعيد جوازنا التلاتة وعشرين، ربنا يديم علينا وعليكم السعادة وراحة البال».

علي الحجار بدار الأوبرا

من ناحية أخرى حالة إبدعية فريدة شهدتها احدى حلقات سلسلةالمشروع الفنى 100 سنة غنا المقام بالتعاون بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والنجم على الحجار وشارك بها كل من الفنان طارق فؤاد والصاعدين عبد العزيز سليمان، أمنية بكر، علياء ندى بقيادة المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج أحمد فؤاد .

فعلى المسرح الكبير ووسط حضور جماهير ضخم إنسابت ألحان سيد مكاوى لتعيد إلى الذاكرة جُمل موسيقية إرتبطت بأصوات أساطين الطرب، وبين المقامات الشرقية التى نجح فى خلق روائع خالدة منها تجول صوت الحجار وضيوفه عبر نغمات حملت مذاق الهوية المصرية ليعانق الحاضر الماضى كان منها أول كلامي سلام، إسأل مرة عليا، قال إيه بيسألونى، أوقاتى بتحلو، حلوين من يومنا والله، ليلة إمبارح، يا مسهرنى، كل مرة لما أواعدك، وحياتك يا حبيبى، أنا هنا يا ابن الحلال، كان في زمان يا حبيبتى، الفن هنا، الأرض بتكلم عربى، أوبريت الليلة الكبيرة وصاحبه عرض للعرائس الماريونيت بديكورات مصغرة تحاكى المولد الشعبى، ومن رباعيات صلاح جاهين حاسب من الأحزان - مرغم عليك يا صبح - يأسك وصبرك - غمض عينيك - أنا كنت شيء - بحر الحياة - آه لو أنا ومحبوبى - غمست سنك - لو فيه سلام - ياللى أنت بيتك قش - أنا اللي بالأمر محال - العشب طاطا - بلياتشو.