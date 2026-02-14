بدء إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية مع انتهاء التمويل

بدأ إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، يتركز على وزارة الأمن الداخلي، يوم السبت وسط حالة من الجمود بشأن سياسات إدارة ترامب المثيرة للجدل في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.

هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي ينقطع فيها التمويل عن جزء من الحكومة، حيث لا يزال الديمقراطيون والبيت الأبيض على خلاف بشأن القيود المفروضة على عملاء الهجرة الفيدراليين. تشرف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود، اللتين يخضع سلوكهما لتدقيق متزايد منذ أن أطلق عملاء فيدراليون النار على رينيه غود وأليكس بريتي في مينيسوتا، ما أدى إلى مقتلهما.

على الرغم من أن الخلاف يدور حول إنفاذ قوانين الهجرة، إلا أن الإغلاق سيؤثر على وكالات أخرى تابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك إدارة أمن النقل وخفر السواحل والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

وأشار الجمهوريون إلى أن وكالتي الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود والجمارك (CBP) قد حصلتا على تمويل بقيمة 140 مليار دولار بموجب قانون "القانون الشامل والجميل" الذي صدر العام الماضي، وهو مبلغ يكفي لتغطية نفقاتهما حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب.

أدت الخلافات حول تمويل وزارة الأمن الداخلي (DHS) إلى إغلاق جزئي استمر أربعة أيام، وانتهى في وقت سابق من هذا الشهر باتفاق على تمويل معظم أجهزة الحكومة، باستثناء وزارة الأمن الداخلي، حتى شهر سبتمبر.

وبدلاً من ذلك، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي يعمل بها أكثر من 260 ألف شخص، بالمستويات الحالية لمدة أسبوعين، وينتهي يوم الجمعة.