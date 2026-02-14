اقتراح روسي للعودة إلى التسويات بالدولار يمهد لشراكة بين بوتين وترمب



تطرح روسيا خطة العودة إلى نظام التسويات بالدولار ضمن خطة لشراكة اقتصادية واسعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب وثيقة روسية داخلية اطلعت عليها "بلومبرغ"، في خطوة يرى مراقبون أن فرص تحققها تبقى محدودة نظراً لما قد تحمله من تداعيات على العلاقة بين موسكو وبكين.

تستعرض المذكرة رفيعة المستوى، التي صيغت هذا العام، سبع نقاط يرى الكرملين أنها تشكل مجالات تقاطع محتملة بين المصالح الاقتصادية الروسية والأميركية، في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

تشمل هذه المجالات التعاون لدعم الوقود الأحفوري على حساب البدائل الخضراء، إلى جانب استثمارات مشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمواد الخام الحيوية، فضلاً عن فرص تحقيق مكاسب للشركات الأميركية.

العودة إلى الدولار: حسابات روسية بين واشنطن وبكين

تقدم هذه المقترحات التي جرى تداولها بين كبار المسؤولين الروس، رؤية لم يُكشف عنها سابقاً حول طريقة تفكير الكرملين وتكتيكاته، في وقت يجري التفاوض على الاتفاقات الاقتصادية المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا كأحد المرتكزات الأساسية لأي تسوية سلام مستقبلية في أوكرانيا.

ويتمحور العرض حول احتمال عودة روسيا إلى نظام التسويات بالدولار، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في نهج الكرملين خلال السنوات الماضية، وقد تحمل تأثيرات كبيرة على النظام المالي العالمي.

كانت الولايات المتحدة قد طرحت بالفعل إزالة العقوبات المفروضة على روسيا تدريجياً ضمن أي اتفاق سلام محتمل، وهي خطوة تُعدّ شرطاً أساسياً لتمكين موسكو من استئناف التعامل بالدولار. إلا أن ما تتضمنه مذكرة الكرملين يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.