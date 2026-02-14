قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اقتراح روسي للعودة إلى التسويات بالدولار يمهد لشراكة بين بوتين وترمب

ترمب وبوتين
ترمب وبوتين
وكالات


تطرح روسيا خطة العودة إلى نظام التسويات بالدولار ضمن خطة لشراكة اقتصادية واسعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب وثيقة روسية داخلية اطلعت عليها "بلومبرغ"، في خطوة يرى مراقبون أن فرص تحققها تبقى محدودة نظراً لما قد تحمله من تداعيات على العلاقة بين موسكو وبكين.

تستعرض المذكرة رفيعة المستوى، التي صيغت هذا العام، سبع نقاط يرى الكرملين أنها تشكل مجالات تقاطع محتملة بين المصالح الاقتصادية الروسية والأميركية، في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

تشمل هذه المجالات التعاون لدعم الوقود الأحفوري على حساب البدائل الخضراء، إلى جانب استثمارات مشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمواد الخام الحيوية، فضلاً عن فرص تحقيق مكاسب للشركات الأميركية.

العودة إلى الدولار: حسابات روسية بين واشنطن وبكين

تقدم هذه المقترحات التي جرى تداولها بين كبار المسؤولين الروس، رؤية لم يُكشف عنها سابقاً حول طريقة تفكير الكرملين وتكتيكاته، في وقت يجري التفاوض على الاتفاقات الاقتصادية المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا كأحد المرتكزات الأساسية لأي تسوية سلام مستقبلية في أوكرانيا.

ويتمحور العرض حول احتمال عودة روسيا إلى نظام التسويات بالدولار، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في نهج الكرملين خلال السنوات الماضية، وقد تحمل تأثيرات كبيرة على النظام المالي العالمي.

كانت الولايات المتحدة قد طرحت بالفعل إزالة العقوبات المفروضة على روسيا تدريجياً ضمن أي اتفاق سلام محتمل، وهي خطوة تُعدّ شرطاً أساسياً لتمكين موسكو من استئناف التعامل بالدولار. إلا أن ما تتضمنه مذكرة الكرملين يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

بالدولار اقتراح روسي روسيا الحرب في أوكرانيا اتفاق سلام محتمل الولايات المتحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد

كان بيعدي أفطره.. أزمة تتفاقم بين بشير التابعي وإبراهيم سعيد

محمد صلاح

نهاية حقبة الفرعون.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح مع الريدز

عمر مرموش

شكوك حول مشاركة هالاند.. هل يقود مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم؟

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد