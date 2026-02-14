بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟

دعا الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول إلى التريث في تقييم مستوى النجم المصري محمد صلاح في ظل التراجع الرقمي الذي طرأ على معدلاته التهديفية خلال الموسم الجاري.

تراجع مؤقت أم أزمة مستوى؟

وأوضح سلوت، في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن صلاح لم يقدم حتى الآن مستوياته المعهودة بعدما سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وهو معدل أقل من المعتاد ما أعاد إلى الواجهة التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق، رغم امتداد عقده حتى يونيو 2027.

أسباب فنية وراء التراجع

وأشار المدرب الهولندي إلى أن هذا الانخفاض له أسبابه الفنية، موضحًا أن المنافسين باتوا أكثر وعيًا بخطورة صلاح بعد موسمه الاستثنائي الماضي كما أن التغييرات المستمرة في مركز الظهير الأيمن خلفه أثرت على درجة الانسجام داخل الملعب.

وأكد سلوت أن ليفربول لا يزال الفريق الأكثر استحواذًا وصناعةً للفرص في الدوري، وأن المنظومة الهجومية توفر فرصا متعددة لجميع المهاجمين وليس لصلاح فقط ما يعزز ثقته في عودة اللاعب سريعا إلى معدلاته الطبيعية.

رسالة طمأنة للجماهير

واختتم سلوت حديثه بالتأكيد على أن صلاح مر بفترات مشابهة في الموسم الماضي، حيث تعاقبت فترات التهديف الغزير مع صيام مؤقت مشددًا على أن الحكم الحقيقي يجب أن يكون في نهاية الموسم، وفقًا لإجمالي الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وأكد أن الجهاز الفني قادر على وضع المهاجمين في "مواقع مميزة للغاية" معربا عن ثقته في أن عودة صلاح لهز الشباك مسألة وقت لا أكثر.