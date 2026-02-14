وزارة التضامن: تدريب 60 متدربة من ميسري ومديري الحضانات بإقليم الصعيد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) تدريب عدد 60 متدربة من ميسري ومديري الحضانات كمدربين (TOT) بإقليم الصعيد الذى يشمل ٧ محافظات "الأقصر - المنيا - سوهاج - قنا - أسيوط - الوادي الجديد - البحر الأحمر " وذلك في ضوء حرص الوزارة علي تعميم النموذج الياباني والاستدامة المؤسسية لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة "جايكا "وتعلم الأطفال من خلال اللعب.

وأوضحت حنان مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أنه تم اختيار عدد 60 مشاركة من الميسرات ومديري دور الحضانة للمشاركة في البرنامج التدريبي، وذلك من بين 500 متقدمة من الحضانات المختلفة، بناءً على استمارة تقديم تم إعدادها وتصميمها من قبل الإدارة العامة لشئون الطفل، وقد جرت عملية الاختيار وفق معايير واضحة ومحددة لاختيار المدربين، شملت الخبرة العملية، والقدرات المهنية، والاستعداد للمشاركة الفعّالة ونقل الخبرات، بما يضمن تكوين نواة من الكوادر المؤهلة القادرة على دعم منظومة التدريب وبناء القدرات داخل دور الحضانة مستقبلًا.

وأضافت أن التدريب يتم بالاستعانة بمدربين من جامعة الوادي الجديد وجامعة القاهرة.

وانطلقت فعاليات برنامج تدريب المدربين لميسرات ومديري الحضانات بمحافظة الاقصر، والذي امتد على مدار ستة أيام تدريبية للمرحلة الأولي للتدريب الأساسي علي أن يتم الاستكمال للمرحلة الثانية خلال نهاية فبراير 2026 ، مستهدفًا بناء قدرات المشاركات وتعزيز كفاءاتهن في مجالات التدريب وتنمية الطفولة المبكرة، وذلك من خلال مزيج متوازن من الجلسات النظرية والتطبيقات العملية.

وتضمن البرنامج محاور متنوعة شملت مفاهيم التدريب وتعليم الكبار، أدوار وكفاءات ميسرة دار الحضانة، استراتيجيات التدريب، خصائص المراحل العمرية، منهج الخبرة المتكاملة، مهارات العرض والاتصال الفعّال، استراتيجيات التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، واستراتيجيات اللعب والتعلم النشط، مع التركيز على التطبيق العملي والعمل الجماعي.

كما شهد التدريب تنفيذ أنشطة تفاعلية ، عروض تقديمية، إلى جانب التقييم القبلي والبعدي ، بما يسهم في إعداد مدربات قادرات على نقل الخبرات وبناء منظومة تدريبية مستدامة داخل دور الحضانة و يتم التقييم النهائي للمتدربين من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجامعات المصرية، تشمل جامعة القاهرة، وجامعة الوادي الجديد، وجامعتي أسوان وقنا، وذلك لضمان حيادية ودقة عملية التقييم.

وأشارت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة إلى أهمية مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس في بناء الإنسان، وركيزة رئيسية للتنمية المستدامة،وأن هذا التدريب يجسد ثمرة التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة (جايكا) مؤكدةً على الشراكة الممتدة منذ عام 2018 بين المشروع والوزارة لتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في مصر من خلال تطوير برامج تدريبية وأدوات ونظم عمل حديثة.

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى تعميم النموذج الياباني في الحضانات، وترسيخ مفهوم تعلّم الأطفال من خلال اللعب، إلى جانب دعم الاستدامة المؤسسية وبناء القدرات الوطنية القادرة على إدارة وتطوير منظومة الطفولة المبكرة بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلي الاستعانة بخبرات أكاديمية متميزة من جامعة الوادي الجديد وجامعة القاهرة، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات العملية، وإعداد مدربين مؤهلين لقيادة عملية التطوير داخل الحضانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، حيث حرصت الوزارة على استدامة هذا النهج بما يسهم في إعداد نواة قوية من المدربين القادرين على نقل الخبرات، وتطبيق النموذج الياباني بصورة فعالة بما ينعكس إيجابًا على الميسرة، والطفل، والأسرة.

ورحّبت السيدة يوكو خبيرة تنمية الطفولة المبكرة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمشاركين في برنامج تدريب المدربين.

وأشارت إلى تجربة اليابان في التعلم من خلال اللعب، باعتباره مدخلًا أساسيًا لنمو الطفل العقلي والنفسي وبناء شخصية قادرة على المساهمة في المجتمع.

كما أكدت أن هذا البرنامج يُعد محطة مهمة كونه أول تدريب مدربين تعقده وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس التقدم الحقيقي وملكية مصر لمنظومتها الوطنية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ما تمتلكه مصر من ميسرات متحمسين وإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مدربة مؤثرة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، داعيةً المشاركين إلى التعلم الفعّال ونقل الخبرات إلى مجتمعاتهم باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في إحداث التغيير.