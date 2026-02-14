ضبط 10 سيدات تعدين على بعضهن بالضرب في الجيزة بسبب التسول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض السيدات بالتعدي على بعضهن بالضرب والتراشق بالحجارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بالمقطع، وهن 10 سيدات، جميعهن مقيمات بنطاق محافظة الجيزة.

بمواجهتهن، قررن أنهن الظاهرات بالمقطع وحدوث مشادة كلامية بينهن على أولوية الوقوف بمحل الواقعة لاستجداء المارة، تطورت لمشاجرة قمن خلالها بالتعدى على بعضهن بالضرب والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



